Пять клубов Премьер-Лиги согласились войти в Европейскую Суперлигу

Мохамед Салах и Лука Модрич Пять больших клубов Премьер-Лиги согласились войти в Европейскую Суперлигу.

Ожидается, что завтра, 19 апреля, УЕФА объявит об спорной реформе формата Лиги Чемпионов, начиная с 2024 года.

В преддверии этого события издание The Times публикует эксклюзивный материал о том, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" согласились стать участниками нового соревнования, которое не будет подконтрольно УЕФА.

Из числа представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги пока только "Манчестер Сити" не дал своего согласия, но это может быть вопросом времени.

Предполагается, что в Европейской Суперлиге будет 15 постоянных участников, каждый из которых единоразово получит 310 миллионов фунтов. Еще пять смогут попасть в турнир через квалификацию.

Эти 20 команд будут разбиты на две группы, и каждая команда проведет за сезон от 18 до 23 матчей.

В данный момент свою готовность выступать в Европейской Суперлиге подтвердили уже 11 клубов, включая пять вышеназванных из Премьер-Лиги.

Издание The Independent добавляет, что это будет "концом футбола" в том виде, в котором мы его знаем.


Метки Арсенал, Европейская Суперлига, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2021 18:00

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  1. januzaj00 18.04.2021 18:07 # januzaj00
    Ну арсенал куда собрался, епта))

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  2. bangladesh 18.04.2021 18:04 # bangladesh
    бля ну хуй знает концом не концом
    но есть один клубишко, с читами на бабки, который так и не выиграет элче
    эххх помоечка

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