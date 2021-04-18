Пять клубов Премьер-Лиги согласились войти в Европейскую Суперлигу

Пять больших клубов Премьер-Лиги согласились войти в Европейскую Суперлигу.

Ожидается, что завтра, 19 апреля, УЕФА объявит об спорной реформе формата Лиги Чемпионов, начиная с 2024 года.



В преддверии этого события издание The Times публикует эксклюзивный материал о том, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" согласились стать участниками нового соревнования, которое не будет подконтрольно УЕФА.



Из числа представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги пока только "Манчестер Сити" не дал своего согласия, но это может быть вопросом времени.



Предполагается, что в Европейской Суперлиге будет 15 постоянных участников, каждый из которых единоразово получит 310 миллионов фунтов. Еще пять смогут попасть в турнир через квалификацию.



Эти 20 команд будут разбиты на две группы, и каждая команда проведет за сезон от 18 до 23 матчей.



В данный момент свою готовность выступать в Европейской Суперлиге подтвердили уже 11 клубов, включая пять вышеназванных из Премьер-Лиги.



Издание The Independent добавляет, что это будет "концом футбола" в том виде, в котором мы его знаем.