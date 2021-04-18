"Арсенал" вырвал ничью у "Фулхэма"

Гол Эдди Нкетиа на исходе компенсированного времени позволил "Арсеналу" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Относительно победы 0:4 над "Славией" из стартового состава "канониров" пропали Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Томас Партей и Николя Пепе, которых заменили Мэт Райан, Габриэль, Эктор Беллерин, Мохамед Эльнени и Габриэль Мартинелли.



"Дачники" предыдущий раз играли еще 9 апреля против "Вулверхэмптона", и по сравнению с тем матчем в старт вернулись Тосин Адарабиойо, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Адемола Лукман, Джош Майя и Иван Кавалейру.



"Арсеналу" потребовалась всего одна минута, чтобы создать настоящий голевой момент. Александр Лакасетт выполнил короткий пас верхом на Мартинелли, а тот пытался перебросить мяч через голкипера гостей Альфонса Ареоля, но слегка промахнулся мимо угла ворот.



Вскоре Мартинелли и Ареоля схлестнулись еще раз, но Альфонс отразил удар бразильского нападающего в упор.



Отсидев первые 10 минут на своей половине поля, "Фулхэм" стал совершать робкие вылазки к чужой штрафной и вскоре даже смог создать опасный момент. Майя нанес удар в касание по отскочившему к нему мячу, и после рикошета от ноги Роба Холдинга снаряд едва не попал в ворота.



Ближе к перерыву игра успокоилась. Затишье было нарушено на 40-й минуте голом Дани Себальоса, который на дальней штанге головой замкнул подачу Беллерина, однако взятие ворот не было засчитано из-за призрачного офсайда.



Вскоре после начала второго тайма Букайо Сака отметился ударом с острого угла в штангу.



У "Фулхэма" даже не было ударов в створ, однако на 59-й минуте "дачники" открыли счет. Это Майя реализовал пенальти, назначенный за фол Габриэля на Марио Лемина — 0:1.



Дальше гости закрылись и принялись оборонять внезапно добытое преимущество. "Арсенал", конечно, давил, но не слишком убедительно.



Казалось, "Фулхэм" выстоит, однако на последней минуте компенсированного времени появившийся на замену Эдди Нкетиа добил мяч в ворота после отраженного Ареоля удара Калума Чемберса — 1:1.



По этому матчу стало понятно, что "Арсенал" все свои надежды на остаток сезона связывает с Лигой Европы. Как и подобает для домашнего матча против аутсайдера, "канониры" владели заметным преимуществом, но в атаке были не слишком настойчивы или изобретательны. Тем не менее, более высокий класс все же позволил хозяевам "Эмирейтс" избежать поражения.



"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче