"Арсенал" вырвал ничью у "Фулхэма"
Гол Эдди Нкетиа на исходе компенсированного времени позволил "Арсеналу" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.
Относительно победы 0:4 над "Славией" из стартового состава "канониров" пропали Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Томас Партей и Николя Пепе, которых заменили Мэт Райан, Габриэль, Эктор Беллерин, Мохамед Эльнени и Габриэль Мартинелли.
"Дачники" предыдущий раз играли еще 9 апреля против "Вулверхэмптона", и по сравнению с тем матчем в старт вернулись Тосин Адарабиойо, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Адемола Лукман, Джош Майя и Иван Кавалейру.
"Арсеналу" потребовалась всего одна минута, чтобы создать настоящий голевой момент. Александр Лакасетт выполнил короткий пас верхом на Мартинелли, а тот пытался перебросить мяч через голкипера гостей Альфонса Ареоля, но слегка промахнулся мимо угла ворот.
Вскоре Мартинелли и Ареоля схлестнулись еще раз, но Альфонс отразил удар бразильского нападающего в упор.
Отсидев первые 10 минут на своей половине поля, "Фулхэм" стал совершать робкие вылазки к чужой штрафной и вскоре даже смог создать опасный момент. Майя нанес удар в касание по отскочившему к нему мячу, и после рикошета от ноги Роба Холдинга снаряд едва не попал в ворота.
Ближе к перерыву игра успокоилась. Затишье было нарушено на 40-й минуте голом Дани Себальоса, который на дальней штанге головой замкнул подачу Беллерина, однако взятие ворот не было засчитано из-за призрачного офсайда.
Вскоре после начала второго тайма Букайо Сака отметился ударом с острого угла в штангу.
У "Фулхэма" даже не было ударов в створ, однако на 59-й минуте "дачники" открыли счет. Это Майя реализовал пенальти, назначенный за фол Габриэля на Марио Лемина — 0:1.
Дальше гости закрылись и принялись оборонять внезапно добытое преимущество. "Арсенал", конечно, давил, но не слишком убедительно.
Казалось, "Фулхэм" выстоит, однако на последней минуте компенсированного времени появившийся на замену Эдди Нкетиа добил мяч в ворота после отраженного Ареоля удара Калума Чемберса — 1:1.
По этому матчу стало понятно, что "Арсенал" все свои надежды на остаток сезона связывает с Лигой Европы. Как и подобает для домашнего матча против аутсайдера, "канониры" владели заметным преимуществом, но в атаке были не слишком настойчивы или изобретательны. Тем не менее, более высокий класс все же позволил хозяевам "Эмирейтс" избежать поражения.
"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче
18.04.2021 17:30
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Последние комментарии:
оп, ггшечеки вырвали очко
фулхэм аут, теперь думаю точно.
минус 6 от пернли( а там еще 2 игры запаса, как и у брайтона)
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Вырвали очко гпенсов на последних секундах. Короли Лондона.
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Ветка обоссывания микспёсика и прочих в рот вые6аных гейгуннерастов)
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Фулхэм поделился очком с арсеналом
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Результат равен поражению но в принципе в апл все уже решено в этом сезоне так что могли и проиграть. Артете сейчас нужно настроить команду на обе игры с Вильяреалом потому что сегодня игры не было и надеюсь с Ляказетом всё ок
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Позорище!!!
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Арсик походу уже не увидим на вершине... в середине таблицы болтаются и это входит в привычку и их менталитет!
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Ни себе ни людям. Зачем было у Фулхэма отбирать 2 очка?
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"Арсенал" вырвал очко у "Фулхэма"
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Леол блеать)
В рот вые6аные гейгуннеры отскакивают от дачников... докатились)
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Даже странно уже видеть нейтральный заголовок
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вроде, если так посмотреть, Арсенал никогда не славился лучшими гк в мире, но вот если прикинуть, то все вратари, которые были в Арсе выступали(ют) на высочайшем уровне- это сродни уже сложившейся традиции быть лучшим левым защитником в АПЛ в стане канониров, так и тут можно сказать, что школа (академка, грамотная покупка) вратарей Арса одна из лучших в АПЛ). Вот тот же Райн нереальный топ и даже против Фулхэма, на минуточку, в тяжелейшем дерби Лондона, отыграл на сухарь(варовская пенка не в счет)
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молодцы, благотворительное очко на счет Фулхэма, очень надеюсь, что они не вылетят все же
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