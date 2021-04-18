Вейналдум по-прежнему собирается в "Барселону"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум по-прежнему планирует перейти в "Барселону".
Недавно в прессе появились слухи, что Вейналдум готов отбросить мысли об отъезде с "Энфилда" и заключить новый контракт с "красными".
Одной из причин этому называлась сложная финансовая ситуация "Барселоны", которая якобы не может удовлетворить запросы Джорджиньо.
Однако Daily Mirror стало известно, что планы Вейналдума не поменялись. 30-летний полузащитник сообщил своим друзьям из Голландии, что по-прежнему видит свое будущее на "Ноу Камп".
Вейналдум заинтригован возможностью поиграть вместе с Лионелем Месси и Мемфисом Депаем, который тоже должен перейти в "Барселону" свободным агентом, а также воссоединиться со своим бывшим наставником по национальной команде Рональдом Куманом.
18.04.2021 17:00
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Скатертью дорожка. Пора избавляться от этих шантажистов. Еще бы хроников продать и вообще сказка будет. АОЧ, Матип, Шакири, Ориги, Гомез, Минамино, Цимикас, Кейта - на выход. Взять Шкриньяра, Гримальдо, Биссума, Сарра.
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Джанго Вейналдум по-прежнему пытается сбежать из сексуального рабства в портовом борделе. Даже в третью команду Ла Лиги готов отправиться, лишь бы впервые в своей карьере поиграть в более-менее приличном клубе, претендующем хоть на какие-то трофеи...
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