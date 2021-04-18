Вейналдум по-прежнему собирается в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум по-прежнему планирует перейти в "Барселону".

Недавно в прессе появились слухи, что Вейналдум готов отбросить мысли об отъезде с "Энфилда" и заключить новый контракт с "красными".



Одной из причин этому называлась сложная финансовая ситуация "Барселоны", которая якобы не может удовлетворить запросы Джорджиньо.



Однако Daily Mirror стало известно, что планы Вейналдума не поменялись. 30-летний полузащитник сообщил своим друзьям из Голландии, что по-прежнему видит свое будущее на "Ноу Камп".



Вейналдум заинтригован возможностью поиграть вместе с Лионелем Месси и Мемфисом Депаем, который тоже должен перейти в "Барселону" свободным агентом, а также воссоединиться со своим бывшим наставником по национальной команде Рональдом Куманом.