Юрген Клопп восхищается Бэмфордом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего "Лидса" Патрика Бэмфорда в преддверии выезда на "Элланд Роуд".

В понедельник вечером обороне "Ливерпуля" предстоит испытание Бэмфордом, который в 31 матче этого сезона Премьер-Лиги забил 14 голов.



Клопп чувствует, что Бэмфорд стал для "Лидса" своим Роберто Фирмино, только регулярно забивающим Роберто Фирмино.



"Как я могу вспомнить, до старта сезона люди говорили, что "Лидсу" нужен настоящий бомбардир, что Бэмфорд недостаточно хорош и все такое".



"Он смог доказать, что все они ошибаются, и я так рад этому!"



"Он исключительный игрок. Он обладает выдающейся работоспособностью, а в дополнение к этому играет в отличный футбол и забивает голы. Такое редко встретишь".



"У них много интересных игроков, но что касается Бэмфорда, то я очень рад за него. Естественно, я не знаком с ним лично, но у него славная карьера. Он как игрок созрел чуть позже, чем другие, но он все равно производит сильное впечатление", — цитирует Клоппа Daily Star.