Погба: "Скучаю по трофеям"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команде не хватает трофеев.

Именно Погба открыл счет в победном для "Юнайтед" финале Лиги Европы против "Аякса" в 2017 году. Тот трофей до сих пор остается последним для "красных дьяволов".



Поль тоскует по большим победам, но в то же время чувствует, что "Юнайтед" на правильном пути.



"Я скучаю по трофеям. Такое ощущение, словно мне чего-то не хватает. Мы должны выиграть что-нибудь".



"Я просто хочу побеждать. Мне не нравится играть и не побеждать. Я не умею проигрывать, я никогда не научусь мириться с поражениями, поэтому каждый раз, когда я играю, я хочу одержать победу".



"Мы отчаянно хотим что-нибудь выиграть. Думаю, мы становимся ближе и ближе. Я бы сказал, что прогресс налицо".



"Этот клуб ставит перед собой большие цели. Мы хотим поднять какой-нибудь трофей над головой, и это стало бы большим шагом для нас", — сообщил Погба Sky Sports.