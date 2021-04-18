Сульшер все еще надеется догнать "Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда все еще может догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.
В случае своей победы над "Бернли" в воскресенье "Юнайтед" сократит отставание от лидирующего "Сити" до восьми очков.
Сульшер понимает, что отрыв "горожан" в любом случае велик, но оставляет место для сенсации.
"Каждый матч важен для "Манчестер Юнайтед", и мы не собираемся легко расставаться с очками".
"Можем ли мы догнать "Сити"? В футболе случались и более странные вещи. Команды упускали и более внушительные преимущества. Конечно, "Сити" очень силен, и, возможно, мы надеемся на чересчур многое. Но самое важное, чтобы мы продолжали делать свою работу".
"Мы должны побеждать в каждом матче лиги. Мы знаем это. Лишь после этого мы можем надеяться на то, что что-нибудь произойдет с "Сити".
"Мы не можем контролировать то, что делают они. Мы должны двигаться матч за матчем, а впереди у нас ряд действительно сложных матчей", — цитирует Сульшера Daily Mail.
18.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
Вчера Сульшеру показалось что голуби выдохлись подхрамываю :)) Подумав а мож споткнутся ещё в АПЛ....
Кстате Лысый шарлотан знает апэлочку и хочет в каждом матче побеждать пока математически не станут Чемпионами... видно как с Лидс играли и Пепка во втором тайме всех козырей покидал на поле. Хотя хотел перед ЛЧ дать полностью отдохнуть Кевину, Гундогану и др.
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помнится, сначала Манчини имел 5 очков запаса, потом Фергюсон имел 8 очков за 8 туров. в этой лиге все может перевернуться с ног на голову очень быстро. так что правильно все делает Сульшер, что идет матч за матчем и не теряет надежды. хотя этот Сити вряд ли свое упустит, но биться нужно до последнего, что Сульшер всегда умел и что умеет его команда. жаль, что кроме этого она не очень много может.
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кэф на победу Сити 1.000000000
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Сказочный дал6ае6
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