Сульшер все еще надеется догнать "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда все еще может догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

В случае своей победы над "Бернли" в воскресенье "Юнайтед" сократит отставание от лидирующего "Сити" до восьми очков.



Сульшер понимает, что отрыв "горожан" в любом случае велик, но оставляет место для сенсации.



"Каждый матч важен для "Манчестер Юнайтед", и мы не собираемся легко расставаться с очками".



"Можем ли мы догнать "Сити"? В футболе случались и более странные вещи. Команды упускали и более внушительные преимущества. Конечно, "Сити" очень силен, и, возможно, мы надеемся на чересчур многое. Но самое важное, чтобы мы продолжали делать свою работу".



"Мы должны побеждать в каждом матче лиги. Мы знаем это. Лишь после этого мы можем надеяться на то, что что-нибудь произойдет с "Сити".



"Мы не можем контролировать то, что делают они. Мы должны двигаться матч за матчем, а впереди у нас ряд действительно сложных матчей", — цитирует Сульшера Daily Mail.