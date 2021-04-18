Сульшер не видит проблемы в том, что Погба решил снять фильм про себя

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что полузащитник Поль Погба решил снять документальный фильм про себя.

На текущей неделе было объявлено, что Amazon Prime начинает съемки документального фильма про Погба, который является одним из самых популярных футболистов в мире и имеет более 50 миллионов подписчиков в социальных сетях.



Фильм под названием "The Pogmentary" выйдет в свет в 2022 году, однако Сульшер спокойно относится к тому, что 28-летний француз решил выставить свою жизнь наружу.



"Поль находится в центре внимания с тех пор, как оказался в "Юнайтед", поэтому я не вижу здесь проблемы".



"Главный фокус Поля на том, чтобы получить максимальную отдачу от своей карьеры. Он хочет стать как можно более классным игроком и выиграть как можно больше трофеев".



"Он уже выиграл Чемпионат Мира, и я могу видеть, что сейчас он сосредоточен лишь на том, чтобы побеждать и играть как можно лучше. Я знаю его характер. Он такая яркая личность, и он черпает энергию от того, что делает людей счастливыми".



"Однако прежде всего он сосредоточен на том, чтобы выигрывать матчи для нас", — цитирует Сульшера ESPN.