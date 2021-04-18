32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Эдинсон Кавани В воскресенье, 18 апреля, двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция

Результаты других матчей делают положение "Фулхэма" крайне блеклым, и каждая следующая потеря очков только приближает "дачников" к вылету. "Арсенал" в свою очередь непредсказуем, потому что в Премьер-Лиге "канонирам" по большому счету уже ничего не светит, и их основные надежды связаны в Лигой Европы. Все три последних встречи этих команд в чемпионате выиграл "Арсенал": 5:1, 4:1 и 3:0.

"Арсенал" все еще вынужден обходиться без Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга, а также без Давида Луиса и Кирана Тирни.

Вингер "Фулхэма" Адемола Лукман возвращается после травмы задней поверхности бедра. Теренс Конголо и Том Кэрни вне игры.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь один из 25 последних матчей в Премьер-Лиге и стремительно приближается к тому, чтобы гарантировать себе второе место. "Бернли" не забивал во вторых таймах своих семи последних поединков в чемпионате и все еще не может чувствовать себя в безопасности, несмотря на семь очков отрыва от зоны вылета. Как ни странно, но "бордовые" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "красным дьяволам" в рамках Премьер-Лиги.

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пройдет фитнес-тест из-за проблем со стопой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей не играли с "Гранадой" в четверг, но причиной тому была лишь дисквалификация.

"Бернли" откладывает на последний момент вопрос об участии в матче голкипера Ника Поупа. Дуайт Нил также под вопросом. Кевин Лонг, Робби Брэйди, Эшли Барнс по-прежнему травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2021 12:00

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  1. anabanana94 18.04.2021 12:54 # anabanana94
    Я тут курсовую про АПЛ написал, как думаете кидать Михе для публикации? Отправил кстати Стогниенко, он заценил..

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  2. chelsea88 18.04.2021 12:43 # chelsea88
    17.04.2021 23:07 #
    mixmaster
    слили ненужный квадрупл. короли!
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    17.04.2021 23:09 #
    thegodfather
    микспесик, ехехехехе
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    18.04.2021 00:52 #
    sellman
    Микспёс это ты ?
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    Источник: http://fapl.ru/posts/85342/?c=1#c7326216


    Вуахахаха)))))
    Весь фапл знает что ты микспёс))))

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  3. thegodfather 18.04.2021 12:39 # thegodfather
    Гавно матчи без интриги и интереса.
    Ну хоть лестер саут модно глянуть.
    А так завтра лидс ливер, вторник пенсы, каеф.

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  4. liverpo0ol 18.04.2021 12:07 # liverpo0ol
    Норм миха полыхнул от огромной пасты бизвищга шо аж целую статю написал и главную прменял

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