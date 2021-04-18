32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 апреля, двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



Результаты других матчей делают положение "Фулхэма" крайне блеклым, и каждая следующая потеря очков только приближает "дачников" к вылету. "Арсенал" в свою очередь непредсказуем, потому что в Премьер-Лиге "канонирам" по большому счету уже ничего не светит, и их основные надежды связаны в Лигой Европы. Все три последних встречи этих команд в чемпионате выиграл "Арсенал": 5:1, 4:1 и 3:0.



"Арсенал" все еще вынужден обходиться без Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга, а также без Давида Луиса и Кирана Тирни.



Вингер "Фулхэма" Адемола Лукман возвращается после травмы задней поверхности бедра. Теренс Конголо и Том Кэрни вне игры.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь один из 25 последних матчей в Премьер-Лиге и стремительно приближается к тому, чтобы гарантировать себе второе место. "Бернли" не забивал во вторых таймах своих семи последних поединков в чемпионате и все еще не может чувствовать себя в безопасности, несмотря на семь очков отрыва от зоны вылета. Как ни странно, но "бордовые" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "красным дьяволам" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пройдет фитнес-тест из-за проблем со стопой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей не играли с "Гранадой" в четверг, но причиной тому была лишь дисквалификация.



"Бернли" откладывает на последний момент вопрос об участии в матче голкипера Ника Поупа. Дуайт Нил также под вопросом. Кевин Лонг, Робби Брэйди, Эшли Барнс по-прежнему травмированы.