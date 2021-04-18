32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 18 апреля, двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция
Результаты других матчей делают положение "Фулхэма" крайне блеклым, и каждая следующая потеря очков только приближает "дачников" к вылету. "Арсенал" в свою очередь непредсказуем, потому что в Премьер-Лиге "канонирам" по большому счету уже ничего не светит, и их основные надежды связаны в Лигой Европы. Все три последних встречи этих команд в чемпионате выиграл "Арсенал": 5:1, 4:1 и 3:0.
"Арсенал" все еще вынужден обходиться без Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга, а также без Давида Луиса и Кирана Тирни.
Вингер "Фулхэма" Адемола Лукман возвращается после травмы задней поверхности бедра. Теренс Конголо и Том Кэрни вне игры.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь один из 25 последних матчей в Премьер-Лиге и стремительно приближается к тому, чтобы гарантировать себе второе место. "Бернли" не забивал во вторых таймах своих семи последних поединков в чемпионате и все еще не может чувствовать себя в безопасности, несмотря на семь очков отрыва от зоны вылета. Как ни странно, но "бордовые" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "красным дьяволам" в рамках Премьер-Лиги.
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пройдет фитнес-тест из-за проблем со стопой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей не играли с "Гранадой" в четверг, но причиной тому была лишь дисквалификация.
"Бернли" откладывает на последний момент вопрос об участии в матче голкипера Ника Поупа. Дуайт Нил также под вопросом. Кевин Лонг, Робби Брэйди, Эшли Барнс по-прежнему травмированы.
18.04.2021 12:00
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Последние комментарии:
Я тут курсовую про АПЛ написал, как думаете кидать Михе для публикации? Отправил кстати Стогниенко, он заценил..
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17.04.2021 23:07 #
mixmaster
слили ненужный квадрупл. короли!
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17.04.2021 23:09 #
thegodfather
микспесик, ехехехехе
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18.04.2021 00:52 #
sellman
Микспёс это ты ?
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Источник: http://fapl.ru/posts/85342/?c=1#c7326216
Вуахахаха)))))
Весь фапл знает что ты микспёс))))
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Гавно матчи без интриги и интереса.
Ну хоть лестер саут модно глянуть.
А так завтра лидс ливер, вторник пенсы, каеф.
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Норм миха полыхнул от огромной пасты бизвищга шо аж целую статю написал и главную прменял
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