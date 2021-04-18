Клопп надеется, что опыт поможет "Ливерпулю" финишировать в топ-4

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что опыт больших побед поможет его команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В предыдущие годы "Ливерпулю" приходилось сражаться за победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, тогда как в концовке этого сезона "красные" лишь пытаются запрыгнуть в топ-4.



Однако Клопп надеется, что его команда справится с этим давлением, как справлялась в процессе борьбы за трофеи.



"Наш опыт абсолютно важен. Нас ждут своего рода семь финалов, если хотите. Так что время покажет".



"Только в конце станет ясно, сколько очков будет достаточно, но, как я уже сказал, нам нельзя терять время даром — мы просто должны взять и сделать это. Такова наша ситуация".



"Две или три недели назад у нас было на девять очков меньше, и казалось, что "Лестер", "Челси" и "Вест Хэм" далеко впереди".



"Их дела по-прежнему идут хорошо, он по-прежнему впереди нас, но этими тремя победами подряд нам удалось слегка подвергнуть их давлению. Теперь нам нужно продолжать делать это. Время покажет", — цитирует Клоппа Sky Sports.