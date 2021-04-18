"Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" лидируют в борьбе за Лофтус-Чика

"Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" лидируют в борьбе за полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который, вероятно, попрощается с "Челси" насовсем грядущим летом.

Как известно, этот сезон Лофтус-Чик проводит на правах аренды за "Фулхэм", где сыграл 26 матчей в Премьер-Лиге, преимущественно действуя на позиции атакующего полузащитника.



"Фулхэм" хотел бы сохранить Рубена у себя, но это во многом зависит от исхода борьбы за выживание, а шансы "дачников" остаться в Премьер-Лиге крайне малы.



Сам Лофтус-Чик предпочел бы вернуться в "Челси" и получить шанс у Томаса Тухеля, однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что Рубену нет места в планах главного тренера "синих", и 25-летний англичанин уже оповещен об этом.



"Челси" открыт к предложениям по Лофтус-Чика и ожидает большого интереса к своему воспитаннику, который весьма неплох в этом сезоне, несмотря на бедственное положение "Фулхэм".



В данный момент главными претендентами на Лофтус-Чика являются "Вилла", где ассистентом трудится легенда "Челси" Джон Терри, большой поклонник таланта Рубена, а также "Пэлас", который, по слухам, может предложить работу главного тренера Фрэнку Лэмпарду, еще одной легенде "синих".