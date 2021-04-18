Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг снова оказался на радаре у "Реала", который им интересовался в предыдущие годы.

С недавних пор Стерлинг перестал проходить в стартовый состав "Сити". Рахим забил 14 голов за "горожан" в этом сезоне, но лишь раз — в 12 последних матчах.



Кроме того, по ходу этого сезона "Сити" приостановил переговоры со Стерлингом о новом контракте, и это не осталось незамеченным со стороны "Реала".



Как утверждает Daily Star, 26-летний Стерлинг по-прежнему счастлив на "Этихад" и надеется возобновить диалог о новой сделке после возвращения с Евро-2020, однако дефицит игрового времени ставит будущее Рахима под вопрос.



Чтобы заполучить Стерлинга, "Реалу" потребуется выложить минимум 80 миллионов фунтов за игрока, которого сами "горожане" купили у "Ливерпуля" за 44 млн. фунтов в июне 2015.



Добавим, что от действующего контракта Стерлинга остается еще два года.