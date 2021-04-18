Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рискует пропустить две-три недели с травмой лодыжки.

Напомним, Кейн повредил свою правую лодыжку в ничейном матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую пятницу (2:2).



Проблемы с лодыжками возникают у Харри далеко не первый раз, однако прежде капитану сборной Англии всегда удавалось избегать операции.



Тот факт, что Кейн на своих ногах покинул поле "Гудисон Парк", говорит о том, что Харри и на сей раз удастся обойтись без хирургического вмешательства.



Daily Mail ожидает, что окончательный диагноз будет поставлен в ближайшие 48 часов, однако Кейн едва ли вернется в строй раньше начала мая.



Учитывая это, участие 27-летнего Кейна в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити" через неделю выглядит крайне маловероятным.