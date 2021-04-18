Погба требует от "Юнайтед" зарплату в 800 тыс. фунтов в неделю

Полузащитник Поль Погба потребовал от "Манчестер Юнайтед" новый контракт, по которому его суммарный заработок был бы приближен к 800 тысячам фунтов в неделю.

В прошлый уикенд появилась информация, что агент Мино Райола хочет сделать нападающего Эрлинга Холанда первым в мире футболистом с зарплатой в 1 млн. фунтов в неделю.



Так совпало, что Погба тоже является клиентом Райолы, и в отношении 28-летнего полузащитника сборной Франции аппетиты Мино не сильно меньше.



Райола чувствует себя хозяином в этой ситуации, ведь контракт Погба истекает уже в июне 2022. Если "Юнайтед" не пойдет у Мино на поводу, то будет рисковать лишиться Поля безо всякой компенсации в конце следующего сезона.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Райола уже озвучил свои требования "красным дьяволам". Погба нужна базовая зарплата в 500 тыс. фунтов в неделю, а также щедрая доля от использования имиджевых прав.



Суммарно речь идет о сумме, близкой к 800 тыс. фунтов каждые семь дней. И Райоле очень важно выбить такие условия для Погба, ведь это будет, наверное, последний крупный контракт в карьере Поля — в отличие от Холанда.



Из числа других клубов только ПСЖ мог бы потянуть такую зарплату. Однако за ситуацией Погба также следят "Реал" и "Ювентус".