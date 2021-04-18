Гвардиола отверг обвинения насчет выбора состава на матч против "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту своего выбора состава на полуфинал Кубка Англии против "Челси".

На субботний матч против "Челси" Гвардиола произвел аж восемь изменений в стартовом составе своей команды относительно выезда к дортмундской "Боруссии" посреди недели.



Кому-то показалось, что Гвардиола слишком увлекся ротацией, недооценил соперника и не выставил свой сильнейший состав, но каталонец решительно отвергает эти домыслы.



"Когда у тебя есть только два с половиной дня на восстановление, когда ты играешь на выезде и когда ты должен проехать на поезде три часа, хотя на самом деле дольше, потому что мы совершили часовую остановку... Не говорите, что мы не уделяем внимание деталям".



"Вы не можете сказать этого, когда команда достигает поздних стадий всех соревнований, когда команда выигрывает четыре финала Кубка Лиги подряд. Скажите, что мы просто проиграли матч".



"Когда ты проиграл матч, твои решения — плохие, но вы приводите слабые аргументы, мои друзья".



"Мы бы не достигли полуфинала Кубка Англии, финала Кубка Лиги четвертый год подряд и полуфинала Лиги Чемпионов, если бы ничему не уделяли внимание".



"Эта команда на протяжении четырех или пяти лет всегда играет на победу. Здесь был тяжелый матч, который мы не смогли выиграть, и мои поздравления "Челси". Но "Челси" — команда топ-уровня, и такое бывает".



"Что случилось бы, если бы результат был совершенно другим? Если бы мы победили? Говорите "Пеп не уделяет внимание деталям" до матча, а не после матча только потому, что мы его проиграли".



"Эти парни 10 или 11 месяцев сражаются так, как я никогда не видел прежде, но сейчас мы проиграли команде топ-уровня, и вдруг оказывается, что мы не уделяем внимание деталям или не уважаем соревнование".



"Мы очень уважаем Кубок Англии. Мы приехали сюда за победой", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.