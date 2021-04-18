"Шеффилд Юнайтед" вылетел из Премьер-Лиги
Потерпев поражение от "Вулверхэмптона" со счетом 1:0, "Шеффилд Юнайтед" лишился даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге.
Судьбу субботнего матча на "Молинью" решил единственный гол бразильского нападающего Виллиана Жозе, которого "волки" арендовали в январе у "Реал Сосьедад".
Это результат вкупе с победой "Ньюкасла" над "Вест Хэмом" ранее днем (3:2) означает, что "клинки" уже не покинут зону вылета и в следующем сезоне будут выступать в Чемпионшипе.
Впрочем, эта новость совершенно не стала сюрпризом. "Шеффилд Юнайтед" удручающим образом проводит весь сезон, а в 13 первых матчах набрал лишь одно очко.
18.04.2021 00:40
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