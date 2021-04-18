Тухель: "Смогли соответствовать "Сити" в течение 90 минут"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде удалось сократить отставание от "Манчестер Сити" на 90 минут полуфинального матча Кубка Англии.
Гол Хакима Зийеша принес "Челси" победу 1:0 над "Сити" в субботнем матче на "Уэмбли", и Тухель считает эту победу заслуженной.
Томас рад, что его команда смогла соответствовать высочайшему уровню "горожан" в одном матче, и хочет делать это на протяжении более длительной дистанции, однако к своей цели "синие" будут двигаться шаг за шагом.
"Если ты играешь против Пепа (Гвардиолы), ты знаешь, что играешь на высочайшем уровне в Европе, потому что он был неподражаем в "Барселоне", "Баварии" и теперь в "Сити".
"Его команды являются ориентиром, и вы можете убедиться насчет этого в Премьер-Лиге. Нашей целью было соответствовать им на протяжении 90 минут, потому что это возможно, если ты набрал хороший ход".
"Мы заслужили победу, и это самое важное. Мы были активны и не пассивны. Мы заслужили победу против, возможно, лучшего тренера в мире и определенно одной из лучших команд в мире. Мы очень довольны своей игрой, и эта победа придаст большой импульс нашей уверенности в себе и нашему развитию".
"У нас молодая команда с молодыми игроками, поэтому нам важно получить такой опыт вместе. Так всегда было в моей карьере. Не забегай мысленно чересчур вперед. Не задирай ставки слишком высоко. Не смотри на цели, которые находятся в будущем. На таком уровне футбола ты лишь должен быть готов постоянно двигаться вперед, постоянно прогрессировать".
"От меня как от тренера, от персонала и каждого игрока в этом клубе требуется полная самоотдача, чтобы преуспеть на высочайшем уровне. Я требую этого от себя и от каждого".
"В этом весь смысл. Если ты хочешь достичь каких-то целей, покорить горную вершину, то лучше начинай действовать. Если ты просто будет думать о вершине, это ни к чему не приведет. Ты должен двигаться, и каждое путешествие начинается с первого шага. Не забивай себе голову лишним, двигайся шаг за шагом".
"Сегодня нашей целью было сократить дистанцию до "Сити" на 90 минут. Это была большая цель. Мы были очень сосредоточены и очень хорошо справились, поэтому следующая большая цель — забыть эту игру и этот успех, полностью сосредоточившись на ключевой неделе в Премьер-Лиге", — цитирует Тухеля Evening Standard.
18.04.2021 00:05
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Топарь нереальный!!!
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Слепая лошадь асист дал. При Тухиле каждый приносит пользу в меру своих возможностей!
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