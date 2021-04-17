Вернер: "Это был матч двух лучших команд в Англии"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер считает, что в субботу на "Уэмбли" сошлись две лучшие английские команды.

Гол Хакима Зийеша с паса Вернера позволил "Челси" одержать победу 1:0 над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.



Вернер не думает, что Томасу Тухелю удалось переиграть Хосепа Гвардиолу тактически — просто игроки "Челси" проявили свое высочайшее индивидуальное мастерство.



"Думаю, это был матч двух лучших команд в Англии на данный момент. Это был матч, где шансы 50 на 50. Мы победили, потому что у нас получались контратаки и потому что мы забил один гол. Соперник очень хорошо оборонялся, как и в предыдущих матчах. Думаю, мы можем сказать, что победила лучшая команда".



"В такого рода матчах очень важно иметь хорошую тактику, но в конце концов все решает индивидуальное мастерство. Поэтому мы и выиграли матч. У обеих команд была хорошая тактика, потому что обе обладают очень хорошими тренерами. Но сегодня мы проявили свое индивидуальное мастерство".



"Было бы замечательно завершить сезон с трофеем. Это еще не конец: мы играем в полуфинале Лиги Чемпионов и в финале здесь. Мы продолжаем трудиться и только так сможем завоевать трофей".



"Было бы замечательно увидеть фанатов здесь на финале. Это очень, очень красивый стадион. Мне довелось сыграть здесь за сборную при 90,000 зрителей. Надеюсь, на финале будет много людей".



"В этом сезоне у меня больше результативных передач, чем голов, и это необычно для меня. Но это нормально до тех пор, пока я приношу пользу команде. Хорошо, что я сделал тот пас направо на Хакима", — сообщил Вернер BBC.