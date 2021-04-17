Клопп рассказал о ходе восстановления Ван Дейка, Гомеса, Матипа и Хендерсона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчитался о ходе восстановления четырех тяжело травмированных игроков.
В субботу исполнилось ровно полгода со дня, как ключевой защитник "красных" Виргил Ван Дейк надорвал крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона".
Вместе с ним в лазарете "Ливерпуля" находятся партнеры по обороне Джо Гомес и Жоэль Матип, а также капитан Джордан Хендерсон.
Клопп по-прежнему не называет конкретных сроков, но уверяет, что пока обходится без задержек и рецидивов.
"Восстановление их всех идет по плану".
"Джо уже приступил к пробежкам снаружи и тому подобным вещам, и очевидно, что это большой шаг".
"Он выглядит нормально, когда бежит. Никаких неприятных ощущений в колене не возникает, и это очень важно. Естественно, ему все еще нужно время, но его дела идут хорошо — как и у Вирджа, Жоэля и Хендо", — цитирует Клоппа The Independent.
17.04.2021 22:00
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Главное одно - сезон просран полностью.
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