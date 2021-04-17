Клопп рассказал о ходе восстановления Ван Дейка, Гомеса, Матипа и Хендерсона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчитался о ходе восстановления четырех тяжело травмированных игроков.

В субботу исполнилось ровно полгода со дня, как ключевой защитник "красных" Виргил Ван Дейк надорвал крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона".



Вместе с ним в лазарете "Ливерпуля" находятся партнеры по обороне Джо Гомес и Жоэль Матип, а также капитан Джордан Хендерсон.



Клопп по-прежнему не называет конкретных сроков, но уверяет, что пока обходится без задержек и рецидивов.



"Восстановление их всех идет по плану".



"Джо уже приступил к пробежкам снаружи и тому подобным вещам, и очевидно, что это большой шаг".



"Он выглядит нормально, когда бежит. Никаких неприятных ощущений в колене не возникает, и это очень важно. Естественно, ему все еще нужно время, но его дела идут хорошо — как и у Вирджа, Жоэля и Хендо", — цитирует Клоппа The Independent.