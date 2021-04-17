"Челси" вышел в финал Кубка Англии, выбив из турнира "Сити"

"Челси" разрушил мечты "Манчестер Сити" о покере, выбив лидера Премьер-Лиги с полуфинальной стадии Кубка Англии — 1:0.

Относительно матча Лиги Чемпионов против "Порту" в минувшую среду в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Кепа Аррисабалага появился вместо Эдуара Менди, Хаким Зийеш — вместо Кристиана Пулишича, Тимо Вернер — вместо Кая Хаверца.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола и вовсе сделал восемь перестановок по сравнению с выездом в Дортмунд. Уцелели лишь Рубен Диаш, Родри и Кевин Де Брюйне.



Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах "Сити". "Челси" совершил перехват возле центральной линии поля и провел быструю атаку флангом, а после паса от Вернера в центр штрафной Зийеш в касание поразил цель. Однако гол не был засчитан — система VAR обнаружила офсайд у Тимо.



Этим "синие" не ограничились, продолжив играть быстро и агрессивно, тогда как "горожане" выглядел слегка заторможенными.



Постепенно "Сити" стал добавлять и концовку первого тайма провел лучше. Но за 45 минут команды на двоих нанесли лишь один точный удар и почти не создали опасных моментов.



Второй тайм начался для "горожан" с большой потери. Де Брюйне получил травму и был вынужден уступить свое место на поле "Уэмбли" Филу Фодену.



А на 55-й минуте счет был открыт. Вернер и Зийеш выдали копию своей атаки с отмененным голом, только на сей раз обошлось без офсайда — 1:0. Зак Стеффен застрял в полупозиции и оказался бессилен помешать сопернику.



Пока "Сити" приходил в себя, "Челси" едва не удвоил счет. На 59-й минуте Зийеш вышел один на один, однако на сей раз Стеффен не сплоховал, заблокировав удар марокканца.



Вскоре "горожане" забрали мяч под свой контроль, но оказываемое ими давление не давало дивидендов в виде опасных моментов. Один удар вышел слабеньким, другой оказался неточным — вот и весь финальный штурм.



Уже в компенсированное время вышедший на замену Пулишич огорчил своего партнера по сборной США Стеффена, однако и этот гол не был засчитан — офсайд.



"Сити" был сам не свой с самого начала матча, а после вынужденной замены Де Брюйне и пропущенного гола положение "горожан" только усугубилось. "Челси" был свежее и агрессивнее, заслужив выйти в финал.



"Челси" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)



Гол: Зийеш 55.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Силва (Зума 88), Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Зийеш (Эмерсон 79), Вернер (Хаверц 79), Маунт (Пулишич 70).



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Лапорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Де Брюйне (Фоден 48), Торрес (Гюндоган 64), Стерлинг, Жезус.



Предупреждения: Джеймс, Аспиликуэта — Фернандиньо, Лапорт, Диаш.