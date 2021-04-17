"Челси" вышел в финал Кубка Англии, выбив из турнира "Сити"
"Челси" разрушил мечты "Манчестер Сити" о покере, выбив лидера Премьер-Лиги с полуфинальной стадии Кубка Англии — 1:0.
Относительно матча Лиги Чемпионов против "Порту" в минувшую среду в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Кепа Аррисабалага появился вместо Эдуара Менди, Хаким Зийеш — вместо Кристиана Пулишича, Тимо Вернер — вместо Кая Хаверца.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола и вовсе сделал восемь перестановок по сравнению с выездом в Дортмунд. Уцелели лишь Рубен Диаш, Родри и Кевин Де Брюйне.
Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах "Сити". "Челси" совершил перехват возле центральной линии поля и провел быструю атаку флангом, а после паса от Вернера в центр штрафной Зийеш в касание поразил цель. Однако гол не был засчитан — система VAR обнаружила офсайд у Тимо.
Этим "синие" не ограничились, продолжив играть быстро и агрессивно, тогда как "горожане" выглядел слегка заторможенными.
Постепенно "Сити" стал добавлять и концовку первого тайма провел лучше. Но за 45 минут команды на двоих нанесли лишь один точный удар и почти не создали опасных моментов.
Второй тайм начался для "горожан" с большой потери. Де Брюйне получил травму и был вынужден уступить свое место на поле "Уэмбли" Филу Фодену.
А на 55-й минуте счет был открыт. Вернер и Зийеш выдали копию своей атаки с отмененным голом, только на сей раз обошлось без офсайда — 1:0. Зак Стеффен застрял в полупозиции и оказался бессилен помешать сопернику.
Пока "Сити" приходил в себя, "Челси" едва не удвоил счет. На 59-й минуте Зийеш вышел один на один, однако на сей раз Стеффен не сплоховал, заблокировав удар марокканца.
Вскоре "горожане" забрали мяч под свой контроль, но оказываемое ими давление не давало дивидендов в виде опасных моментов. Один удар вышел слабеньким, другой оказался неточным — вот и весь финальный штурм.
Уже в компенсированное время вышедший на замену Пулишич огорчил своего партнера по сборной США Стеффена, однако и этот гол не был засчитан — офсайд.
"Сити" был сам не свой с самого начала матча, а после вынужденной замены Де Брюйне и пропущенного гола положение "горожан" только усугубилось. "Челси" был свежее и агрессивнее, заслужив выйти в финал.
"Челси" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)
Гол: Зийеш 55.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Силва (Зума 88), Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Зийеш (Эмерсон 79), Вернер (Хаверц 79), Маунт (Пулишич 70).
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Лапорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Де Брюйне (Фоден 48), Торрес (Гюндоган 64), Стерлинг, Жезус.
Предупреждения: Джеймс, Аспиликуэта — Фернандиньо, Лапорт, Диаш.
17.04.2021 21:30
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Последние комментарии:
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола считает, что «Челси» слишком большими силами оборонялся.
«Мы хорошо сыграли последние 15 минут. Мы изо всех сил пытались найти свободное пространство.. Но мы поздравляем «Челси» с плотной игрой».
«Мы иногда оказывались в нужном положении, но после этого не создавали».
«Мы пропустили гол, но хорошо среагировали, особенно после того, как вышли Фил Фоден и Илкай Гюндоган. Сложно играть с командой, которая обороняется с восемью игроками в заключительной трети, всем приходится нелегко».
«В целом мы контролировали игру хорошо. Мы не создали много четких моментов, но мы создали больше чем они».
пеп поплыл.
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молдаванка мочи в рот набрала и читает комменты
ору
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Жоржиньо классный матч
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Молодцы, неожиданно однако
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Любите Челси, верьте в Челси.
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если я спал с тобой не думай что я твой на этом всё не быть тебе моей женой
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шлюша - лузерка взяла передышку
ожидание - лч
реальность - ле
будущее - ле в лучшем случае или 7-8 места
нормас дали себе передышку дол6оебы))
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Пезда покетинке, ситюки сожгут газон, чтобы не быть снова обосцаными
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Тиаго Силва против «Манчестер Сити»:
100% выигранных воздушных дуэлей
100% успешных отборов
100% точность передач
55 касаний
44/44 точных передач
6 выносов (лидер)
3/3 выигранных воздушных дуэлей
2 перехвата
Сухая победа!
Тиаго '100%' Силва
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Шубки-шубками, а должны были больше отгружать в ворота Королей. Защита Сити по весне не выглядит таким непроходимым монолитом, как казалось еще совсем недавно.
Если уж Вернер с Зиешем разрывали оборону Сити, то Неймар с Мбаппе .. .. Это страшно. Плюс еще эта травма Де Брейне
(ответить)
За три месяца в «Челси», Томас Тухель успел обыграть Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Диего Симеоне (х2), Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти!
При этом, его команда не пропустила ни одного гола в этих шести встречах.
складывается впечатление, что чем сильнее соперник челси, тем уверенней игра обороны
что мс сегодня создал за 90 минут? ни- ху -я
(ответить)
Норм тут астерку на хуц растянули вместе с пухляшкой ухехехехехехехехехее
(ответить)
— Количество выходов в финал КА с момента покупки «Челси» Романом Абрамовичем:
🔵 «Челси» (8)
🔴 «Арсенал» (5)
🔴 «МЮ» (5)
🔴 «Лиаерпуль» (2)
🔵 «МС» (2)
🔵 «Портсмут» (2)
мс -2
вухахахахах
короли КАЛА
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Сильва жуткий топарик, эталон цз, как он контролирует игру и выбирает позицию, просто топ. Очередная порча мочи хейтерам Вернера, этому составу не хватает забивалы, хз почь не дает шанса Абрахэму у пацана ахуенный скил.
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3 равноценных огромных хуйя в рот пенсам обеспечена ухехехехехехехехехе а им оно по нраву ухахахахахахахахахаххахаха прям ученики манков шлюх с помойки ухехехехехехеххехехехехехехехехехе
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Пенсы удивили, будет збс если Ситюки вымотаются под конец.
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колбазники вышли из под шконки, валмин пни их обратно
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Колбаски топили за мц. Мц проипалл. Теперь они топят за Зидана ))))
Эхехехе
Роберто вынуть куй из твоего рта?
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Мы лучшие, Зиеш с Вернером прям как в матче с АМ. Мы будем ебать, а колбаса только сосать.
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пенци маласи
фанатам королей советую не расстраивается ибо скоро традиционный вылет из ЛЧ - вот тогда и расстроитесь. Эх, шарлатан лысый (
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