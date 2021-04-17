Артета: "Для Пепе закончились оправдания"

Николя Пепе Наставник "Арсенала" Микель Артета предупредил вингера Николя Пепе, что для того закончились оправдания.

Пепе долго привыкал к английскому футболу после своего перехода из "Лилля" за 72 миллиона фунтов в августе 2019.

Кажется, в последнее время 25-летний ивуариец нащупал свою игру, на текущей неделе достигнув рубежа в 10 голов за сезон.

По словам Артеты, теперь никаких поблажек для Пепе не будет — Николя обязан оправдывать те огромные ожидания, которые на него возлагают.

"Думаю, он изменил свое мышление в последнее время. Ему требовалась адаптация, но теперь этот период позади. Так что мы больше не можем снова ссылаться на адаптацию — настало время проявлять себя, и он может это".

"У него есть игроки, которые поддерживают его. У него есть тренер, который верит в него. У него есть персонал, который хочет помогать ему. Он нравится своим партнерам по команде и обладает хорошим характером, поэтому больше никаких оправданий", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Пепе, с

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. aliabiev 17.04.2021 21:04 # aliabiev
    А для артеты?

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  2. chelsea88 17.04.2021 21:01 # chelsea88
    Такого игрока погубили эти педики конченные из вулвича...

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