Артета: "Для Пепе закончились оправдания"

Наставник "Арсенала" Микель Артета предупредил вингера Николя Пепе, что для того закончились оправдания.

Пепе долго привыкал к английскому футболу после своего перехода из "Лилля" за 72 миллиона фунтов в августе 2019.



Кажется, в последнее время 25-летний ивуариец нащупал свою игру, на текущей неделе достигнув рубежа в 10 голов за сезон.



По словам Артеты, теперь никаких поблажек для Пепе не будет — Николя обязан оправдывать те огромные ожидания, которые на него возлагают.



"Думаю, он изменил свое мышление в последнее время. Ему требовалась адаптация, но теперь этот период позади. Так что мы больше не можем снова ссылаться на адаптацию — настало время проявлять себя, и он может это".



"У него есть игроки, которые поддерживают его. У него есть тренер, который верит в него. У него есть персонал, который хочет помогать ему. Он нравится своим партнерам по команде и обладает хорошим характером, поэтому больше никаких оправданий", — цитирует Артету The Guardian.