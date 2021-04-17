Мойес развеял опасения насчет травмы Лингарда

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес развеял опасения насчет травмы вингера Джесси Лингарда.

В субботу Лингард забил свой девятый гол за "Вест Хэм", чего, правда, "молотобойцам" оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения 3:2 в гостях у "Ньюкасла".



Спустя семь минут после реализованного пенальти Джесси был вынужден покинуть поле "Сент-Джеймс Парк", однако Мойес не ожидает, что взятый в аренду у "Манчестер Юнайтед" игрок составит компанию Деклану Райсу и Мичейлу Антонио в лазарете.



"Думаю, это была просто судорога. Я не думаю, что там что-либо серьезное. Одна из главных черт Джесси заключается в том, что у него очень крепкое здоровье", — цитирует Мойеса talkSPORT.