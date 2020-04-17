Гвардиола сохраняет веру в Стерлинга

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не потерял веру в вингера Рахима Стерлинга.

26-летний Стерлинг выходил в стартовом составе лишь на два из восьми последних матчей "горожан", что весьма необычно для игрока, который был основным на протяжении большей части периода совместной работы с Гвардиолой.



Однако Гвардиола объясняет это лишь возросшей конкуренцией. Только сам Рахим может вернуть себя в стартовый состав, предупреждает Хосеп.



"Моя вера в Рахима не пострадала. Она такая же, как и когда мы начинали работать вместе".



"Единственная причина, почему он играет меньше, заключается в том, что иногда Габриэль (Жезус), особенно Фил (Фоден) или Махрез показываю игру топ-уровня. Они забивают голы и решают судьбу матчей своими действиями возле чужих ворот".



"Рахим должен верить в себя. Он должен знать, что все мы верим в него. Потому что его мастерство по-прежнему при нем. Я не могу дать игрокам это, они должны сами поверить в себя, но у Рэша большой опыт", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.