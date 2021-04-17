"Норвич" вернулся в Премьер-Лигу
"Норвич" оформил возвращение в Премьер-Лигу за пять матчей до завершения сезона Чемпионшипа.
Напомним, прошлый сезон "Норвич" завершил на последнем месте в Премьер-Лиге, однако руководство клуба с "Кэрроу Роуд" поступило мудро, сохранив веру в главного тренера Даниэля Фарке и сумев удержать большинство ключевых игроков.
Сами "канарейки" в этом туре играют только в субботу вечером, однако ничейные результаты в матчах "Брентфорда" и "Суонси" означают, что подопечные Фарке не опустятся ниже второго места.
Таким образом, "Норвич" возвращается в элиту с первой же попытки. В остатке сезона "канарейки" постараются удержаться на вершине таблицы Чемпионшипа, и это будет не так сложно — их преимущество выражается восемью очками и одним матчем в запасе.
17.04.2021 16:45
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Нориджжжж! Елагин икнул.
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