"Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" и теперь рискует выбыть из топ-4
По надеждам "Вест Хэма" попасть в Лигу Чемпионов был нанесен сокрушительный удар после того, как команда Дэвида Мойеса проиграла в гостях у "Ньюкасла" со счетом 3:2.
Возможно, ключевой момент матча случился на 36-й минуте, когда Крейг Доусон совершил потерю в центральном круге, а вингер "сорок" Аллан Сен-Максимен убежал в прорыв и заставил Иссу Диопа совершить автогол — 1:0. Затем рефери вернулся и показал защитнику "молотобойцев" желтую карточку, которая стала для него второй.
Еще до перерыва Жоэлинтон удвоил счет, поразив ворота с близкого расстояния после того, как голкипер гостей Лукаш Фабиански выпустил мяч из рук при розыгрыше углового — 2:0.
Во втором тайме ценой невероятных усилий "Вест Хэму" удалось восстановить равновесие. Сперва Диоп исправился за автогол, пробив головой после навеса партнера — 2:1. А затем Джесси Лингард реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кирана Кларка — 2:2.
Однако ни сохранить ничью, ни победить "молотобойцам" было не суждено. На 82-й минуте Джо Уиллок пробил головой под перекладину после навеса с фланга — 3:2.
"Вест Хэм" имел прекрасную возможность, чтобы подняться на третье место и расслабленно наблюдать за матчами конкурентов. Однако "молотобойцы" свой шанс упустили и теперь рискуют выбыть из топ-4 Премьер-Лиги. "Ньюкасл" же практически обезопасил себя от вылета.
"Ньюкасл" — "Вест Хэм". Отчет о матче
17.04.2021 16:35
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сейчас бы 2 гола в меньшинстве отыграть, дабы тут же пропустить третий, вх радует, канеш, на подобные резалты в этом сезоне.
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Заебись ой как заебись
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Бодрая игра, ньюкасл рановато бросил играть, повезло, вырвать победу, но в большинстве так играть - отвратно.
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Какая жалость
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