Роман Яремчук заинтересовал "Арсенал"

"Арсенал" добавил нападающего "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука в список своих потенциальных трансферных целей на грядущее лето.

Затяжной спад у Пьер-Эмерика Обамеянга, а также истекающие в следующем году контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа подталкивают "канониров" к покупке нападающего летом.



По информации Het Laatste Nieuws, внимание "канониров" привлек Яремчук, который забил 15 голов и отдал пять результативных передач в 27 матчах бельгийской лиги в этом сезоне.



Сообщается, что "Гент" попросит за 25-летнего украинца, чей контракт истекает только в 2025 году, более 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).



Ожидается, что Яремчук будет основным нападающим команды Андрея Шевченко на Евро-2020, а хорошая игра на международной арене может только увеличить спрос на воспитанника киевского "Динамо".