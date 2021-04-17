Абрахэм не попадет в заявку "Челси" на полуфинал Кубка Англии

Будущее Тэмми Абрахэма в "Челси" оказалось под большим вопросом после очередного решения главного тренера "синих" Томаса Тухеля против английского нападающего.

23-летний Абрахэм почти не играет после назначения Тухеля в конце января. Многие ожидали, что полуфинальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити" станет возможностью для Тэмми проявить себя перед Томасом.



Эти ожидания подкреплялись тем, что Абрахэм, который уже полностью восстановился после травмы лодыжки и тренируется без каких-либо ограничений, является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Кубка Англии с четырьмя голами.



Однако The Telegraph удалось выяснить, что Абрахэм не попадет в заявку "Челси" на субботний матч, несмотря на то, что Тухель может назвать в запасе сразу девять игроков.



Эта история только подталкивает Абрахэма к уходу из "Челси". За ситуацией вокруг Тэмми следят немалое количество клубов из Премьер-Лиги и из-за рубежа, включая "Вест Хэм".