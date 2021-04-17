Обамеянг остается ключевым игроком для Артеты

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг остается важной частью команды.

31-летний Обамеянг весьма неубедительно проводит этот сезон, а с момента дерби против "Тоттенхэма" 14 марта уже не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".



Ранее на текущей неделе и вовсе выяснилось, что Пьер-Эмерик заразился малярией во время поездки в сборную Габона в конце марта.



В отсутствие своего капитана "Арсенал" одержал блестящую победу 0:4 над "Славией" в Лиге Европы, однако это не означает, что Обамеянгу больше нет места в планах Артеты.



"Нам не хватало его и в некоторых матчах прошлого сезона. Оба является большой частью нашей команды и действительно важным игроком в составе, и он продолжит быть таковым".



"Тебе нужны такого рода игроки в составе, чтобы достичь успеха, и это не изменится только от того, что ты выиграл матч-другой без него".



"Это замечательно, что наша команда обладает этой стойкостью и умением справляться с отсутствием важных игроков. То же самое касается Давида Луиса, Кирана Тирни, Мартина Эдегора".



"Их отсутствие могло бы оказалось большое влияние на команду, но команда отреагировала позитивно, не пытаясь искать никаких оправданий и просто отвечая на вызовы, что возникают перед нами. Это заставило других игроков улучшить свою игру", — цитирует Артету ESPN.