Гвардиола объяснил, почему не может выпустить Эдерсона против "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не может выпустить своего основного голкипера Эдерсона на полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси".

Несмотря на то, что безусловным первым номером "горожан" является Эдерсон, во всех предыдущих раундах Кубка Англии ворота команды с "Этихад" защищал Стеффен.



Именно 26-летний американец и выйдет на поле "Уэмбли" в субботу. Гвардиола чувствует, что иначе он бы потерял уважение других игроков.



"Он выйдет в старте — я всегда поступал подобным образом. Может быть, мы победим. Может быть, мы уступим. Но если Зак не сыграет, я потеряю команду. Лучше проиграть матч, чем потерять команду".



"Он очень хорошо играл в Кубке Англии, он голкипер сборной США. Когда он играет, он делает это хорошо. Он славный парень, который хорошо тренируется и заслуживает сыграть. Я более чем рад дать ему шанс", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



Добавим, в этом сезоне Стеффен провел 10 матчей за "Сити", включая победу 1:3 над "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в январе.