Скоулз: "МЮ нужен центральный нападающий топ-уровня"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" должны потратиться на центрального нападающего топ-уровня.

По мнению Скоулза, ни Маркус Рэшфорд, ни Мейсон Гринвуд не тянут на роль центрального нападающего, тогда как Эдинсон Кавани, даже если продлит свой истекающий в конце этого сезона контракт, уже не может постоянно играть в стартовом составе в силу возраста.



"Думаю, они обладают очень хорошими нападающими, но есть ли среди них настоящий центральный нападающий? Кажется, их нападающие лучше чувствую себя на флангах".



"Кавани выходил в стартовом составе только на 15 матчей, и вопрос в том, смогут ли они сохранить его еще на год? В конце концов им придется кого-нибудь купить, и это будет стоить кучу денег".



"Если Кавани останется, он не захочет сидеть в запасе. Думаю, он ждет, купит ли "Юнайтед" центрального нападающего. Он играет не так много из-за травм, и это вызывает беспокойство в свете его возраста".



"Я не рассматриваю Мейсона Гринвуда в качестве центрального нападающего. Я лишь представляю его на фланге. Он не слишком хорошо поддерживает игру, не совершает умных открываний и не подставляет ногу, стоя перед воротами. Я вижу его на правом фланге, где никому из других игроков не нравится играть".



"Он сокрушителен, когда оказывается против оппонента на правом краю. Это и делает его таким опасным игроком. Будучи ребенком, он не играл классического центрального нападающего, но забивал сказочные голы. Он фланговый игрок, и поэтому "Юнайтед" нужен центральный нападающий топ-уровня", — сообщил Скоулз BT Sport.