"Челси" хочет Джуда Беллингема

"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии Джуда Беллингема.

Отвергнув интерес ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", прошлым летом Беллингем уехал из родного "Бирмингема" в Дортмунд.



Вероятно, Джуд ничуть не жалеет о своем решении. 17-летний англичанин уже успел продемонстрировать свои таланты в Германии — и не только.



Беллингем блестяще провел оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", в обоих забив по мячу, хотя его гол в первой встрече был спорным образом отменен.



Между двумя матчами против "Сити" Джуд открыл счет своим голам в Бундеслиге, огорчив "Штутгарт". Кроме того, юноша уже вызывается в основную сборную Англии и имеет хорошие шансы отправиться на Евро-2020.



Eurosport.co.uk называет Беллингема, "возможно, лучшим 17-летним футболистом на планете" и утверждает, что в данный момент "Челси" — самый заинтересованный в Джуде клуб.



"Синие" достаточно давно задумываются о приобретении энергичного доминирующего полузащитника, прошлым летом проявляя интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма".



"Боруссия" в свою очередь ставит Беллингема в один ряд с Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом — игроками, каждый из которых оценивается в сумму не менее 100 миллионов фунтов. Сами дортмундцы заплатили "Бирмингему" 25 млн. фунтов за Джуда.