"Челси" хочет Джуда Беллингема
"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии Джуда Беллингема.
Отвергнув интерес ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", прошлым летом Беллингем уехал из родного "Бирмингема" в Дортмунд.
Вероятно, Джуд ничуть не жалеет о своем решении. 17-летний англичанин уже успел продемонстрировать свои таланты в Германии — и не только.
Беллингем блестяще провел оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", в обоих забив по мячу, хотя его гол в первой встрече был спорным образом отменен.
Между двумя матчами против "Сити" Джуд открыл счет своим голам в Бундеслиге, огорчив "Штутгарт". Кроме того, юноша уже вызывается в основную сборную Англии и имеет хорошие шансы отправиться на Евро-2020.
Eurosport.co.uk называет Беллингема, "возможно, лучшим 17-летним футболистом на планете" и утверждает, что в данный момент "Челси" — самый заинтересованный в Джуде клуб.
"Синие" достаточно давно задумываются о приобретении энергичного доминирующего полузащитника, прошлым летом проявляя интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма".
"Боруссия" в свою очередь ставит Беллингема в один ряд с Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом — игроками, каждый из которых оценивается в сумму не менее 100 миллионов фунтов. Сами дортмундцы заплатили "Бирмингему" 25 млн. фунтов за Джуда.
17.04.2021 11:00
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зае6али уже просрочкой из бд интересоваться, там и батшуаи феерил, еще и 100 млн за сосунка, кто за последние 10-12 лет такого статуса бд вышел оттуда и стал звездой??? один левандовски только, холланд еще может, и все...
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