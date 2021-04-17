Анонс первого полуфинала Кубка Англии

В субботу, 17 апреля, "Челси" и "Манчестер Сити" определят первого финалиста Кубка Англии. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Посреди текущей недели "Челси" и "Сити" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов и теоретически могут встретиться в финале европейского соревнования.



Учитывая это, в данный момент "синие" выглядят главной угрозой для "горожан" на пути к невероятному достижению — завоеванию всех четырех доступных в сезоне трофеев.



При этом "Сити" уже почти гарантировал себе чемпионство в Премьер-Лиге, а в следующий уикенд вернется на "Уэмбли", чтобы сыграть в финале Кубка Лиги. "Челси" в данный момент похвастать нечем, а в лиге подопечные Томаса Тухеля находятся за пределами топ-4.



- "Челси" проиграл четыре из пяти последних встреч с "Сити" в Кубке Англии, включая поражение 2:1 в полуфинале в 2013 году. Однако самую свежую встречу "синие" выиграли — 5:1 в феврале 2016.



- "Сити" выиграл шесть из девяти последних матчей против "Челси" во всех соревнованиях, ранее в этом сезоне отпраздновав победу 1:3 на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.



- "Сити" не проиграл ни одной из трех своих встреч с "Челси" на перестроенном "Уэмбли", одолев "синих" 2:1 в полуфинале Кубка Англии в 2013 году, 2:0 в матче за Суперкубок Англии в 2018 и по пенальти в финале Кубка Лиги 2019.



- "Челси" надеется достичь финала Кубка Англии в 15-й раз. Только "Арсенал" (21) и "Манчестер Юнайтед" (20) делали это чаще. "Синие" побеждали в семи из восьми последних полуфиналов соревнования, уступив лишь "Сити" в 2013 году.



- "Сити" выиграл девять из 11 последних полуфиналов Кубка Англии, но при Хосепе Гвардиоле дважды выбывал с этой стадии при четырех попытках.



- "Челси" надеется достичь финала Кубка Англии в четвертый раз за пять последних сезонов, не сумев этого сделать только в сезоне 2018/19. Томас Тухель может стать первым немецким тренером в финале этого соревнования.



- Гвардиола ни разу не уступил во всех пяти тренерских противостояниях с Тухелем.



- Никто из игроков не забил в этом розыгрыше Кубка Англии голов больше, чем нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм (4).



- Плеймейкер "Сити" Кевин Де Брюйне поучаствовал в девяти голах в своих восьми последних матчах в Кубке Англии.



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен пропустит этот матч из-за мышечной травмы. Также вне игры Матео Ковачич, но Нголо Канте в порядке.



"Сити" будет лишен только нападающего Серхио Агуэро, который пропустил два последних матча из-за некоторых проблем со здоровьем.



Кубок Англии. Полуфинал

"Челси" — "Манчестер Сити"

Лодон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция