"Сити" увеличит зарплату Фодена до 100 тыс. фунтов в неделю

Фил Фоден "Манчестер Сити" готов начать переговоры с Филом Фоденом о новом контракте, который бы отразил возросшую важность английского полузащитника для команды.

В этом сезоне Фоден действительно вышел на новый уровень, достойно заменив покинувшего "Сити" прошлым летом Давида Сильву.

Фил явил свой талант не только Англии, но и всей Европе, забив победные для "горожан" голы в обоих матча против дортмундской "Боруссии" на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Всего в этом сезоне 20-летний Фоден забил 13 голов и отдал семь результативных передач за "Сити", в последнее время выигрывая конкуренцию у самого Рахима Стерлинга.

Скачок в развитии Фодена не остался незамеченным со стороны боссов "Сити". Фил до сих пор получает только 30 тысяч фунтов в неделю по подписанному в декабре 2018 контракту — в 10 раз меньше Стерлинга. Вскоре это недоразумение будет исправлено.

Как утверждает Daily Mirror, "горожане" собираются увеличить зарплату Фодена более чем в три раза — до 100 тыс. фунтов в неделю. На "Этихад" хотят заключить новую пятилетнюю сделку со своим воспитанником до Евро-2020.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. gio 17.04.2021 09:54 # gio
    куда ему до Хадсона Одои с его 120 тыс с которыми он бросил видимо футбол

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  2. mancunia-planet 17.04.2021 09:35 # mancunia-planet
    Очень крутой игрочила!

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  3. arhangel777 17.04.2021 09:20 # arhangel777
    Вот и правильно, заслужил! Только не надо сразу кидать большые суммы, 100 пока что, если продолжит то через годик еще 50 накинуть.

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