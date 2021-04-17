"Сити" увеличит зарплату Фодена до 100 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Сити" готов начать переговоры с Филом Фоденом о новом контракте, который бы отразил возросшую важность английского полузащитника для команды.

В этом сезоне Фоден действительно вышел на новый уровень, достойно заменив покинувшего "Сити" прошлым летом Давида Сильву.



Фил явил свой талант не только Англии, но и всей Европе, забив победные для "горожан" голы в обоих матча против дортмундской "Боруссии" на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Всего в этом сезоне 20-летний Фоден забил 13 голов и отдал семь результативных передач за "Сити", в последнее время выигрывая конкуренцию у самого Рахима Стерлинга.



Скачок в развитии Фодена не остался незамеченным со стороны боссов "Сити". Фил до сих пор получает только 30 тысяч фунтов в неделю по подписанному в декабре 2018 контракту — в 10 раз меньше Стерлинга. Вскоре это недоразумение будет исправлено.



Как утверждает Daily Mirror, "горожане" собираются увеличить зарплату Фодена более чем в три раза — до 100 тыс. фунтов в неделю. На "Этихад" хотят заключить новую пятилетнюю сделку со своим воспитанником до Евро-2020.