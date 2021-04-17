Яя Туре умоляет Гвардиолу о прощении

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что умоляет главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу о прощении после своего скандального интервью France Football три года назад.

Туре стал настоящей легендой "Сити", где он выступал с 2010 по 2018 год. Однако в свой последний сезон на "Этихд" Яя почти не играл, затаив обиду на Гвардиолу.



Стоило Туре покинуть клуб, как он тут же выплеснул свое недовольство наружу, практически обвинив Гвардиолу в расизме.



"Он говорит, что у него нет проблем с чернокожими игроками, потому что он слишком умен, чтобы попасться. Но если вы посмотрите, то у него были проблемы с африканцами везде, где он только работал, и отсюда возникают вопросы".



"Он сам никогда этого не признает. Но в день, когда в составе его команды мы обнаружим пять африканцев, причем не натурализованных, я обещаю — отправлю ему торт", — говорил тогда Туре.



Позднее ивуариец пожалел о своих словах и в прошлом году направил своему бывшему клубу письмо с извинениями, но не получил ответа.



"То интервью было моей большой ошибкой, огромной ошибкой. Когда ты доверяешь кому-нибудь записать твой голос, они могу исказить твою мысль".



"Я знал, что некоторые в клубе были недовольны мной. Я написал письмо, пытаясь связаться с кое-какими важными людьми, чтобы принести извинения и сказать, что я поступил непристойным образом по отношению к клубу, но я не получил никакой обратной связи".



"Я хочу мира. Мы не хотим этого постоянного напряжения. Ради любви фанатов, ради любви клуба иногда нужно уладить ситуацию правильным образом. Я контактирую с некоторыми людьми оттуда", — сообщил Туре Daily Mail.