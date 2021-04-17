Моуриньо: "Мне плевать, что там говорит Погба"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отреагировал на словесную атаку со стороны полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В интервью Sky Sports накануне Погба жестко раскритиковал своего бывшего наставника, заявив, что Моуриньо пошел против игроков команды, чего Оле Гуннар Сульшер себе никогда не позволяет.



Поль даже привел пример защитника Люка Шоу, которым Моуриньо был вечно недоволен, но который заиграл на высочайшем уровне, когда почувствовал поддержку тренера.



После ничейного матча против "Эвертона" (2:2) Жозе дал понять, что столь резкое высказывание Погба его ничуть не задело.



"Я бы сказал, мне плевать, что он там говорит. Мне плевать. Не интересно. Совершенно не интересно", — цитирует Моуриньо The Independent.