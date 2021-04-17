Кейн рискует пропустить финал Кубка Лиги из-за травмы лодыжки

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рискует пропустить финал Кубка Лиги на следующей неделе из-за полученной против "Эвертона" травмы лодыжки.

Накануне вечером Кейн забил оба гола "Тоттенхэма" в выездном противостоянии с "Эвертоном" (2:2). Харри стал единоличным лидером бомбардирской гонки Премьер-Лиги с 21 мячом.



Однако в концовке матча на "Гудисон Парк" Кейн, помогая своей команде обороняться при угловом, неудачно столкнулся с Ришарлисоном и подвернул свою правую лодыжку.



В результате главному тренеру "шпор" Жозе Моуриньо пришлось заменить Кейна в компенсированное время, и теперь большой вопрос в том, восстановится ли Харри к финалу Кубка Лиги против "Сити" 25 апреля.



"Думаю, пока слишком рано что-либо говорить. Раз он ушел с поля при счете 2:2 за пару минут до конца, значит он что-то почувствовал. Но позвольте мне быть оптимистом и верить, что ему хватит времени на восстановление. Позвольте мне быть оптимистом и верить, что там ничего серьезного. Давайте посмотрим".



"Очевидно, он очень важный игрок для нас. Это более чем очевидно, но мне особо нечего сказать, я не могу спекулировать или поддержать какие-либо спекуляции", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



