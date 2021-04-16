Артета сравнил Лакасетта с "клеем"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сравнил нападающего Александра Лакасетта с "клеем", который скрепляет игру командой.

В концовке этого сезона Лакасетт набрал великолепную форму, накануне оформив дубль против "Славии" в Лиге Европы (0:4).



Теперь 29-летний француз может похвастать шестью голами в шести последних матчах, и Артета очень рад, что может рассчитывать на такого игрока, пусть у того и остается только один год по контракту.



"В ключевые моменты больших матчей тебе нужно, чтобы опытные игроки делали разницу".



"И хотя скоро ему исполнится 30, он на правильном пути в плане своего стиля и своего развития, потому что он готов учиться".



"Он делает вещи гораздо лучше, чем прежде. Он действительно склеивает команду воедино, и такое качество непросто найти в нападающем. У него оно есть", — цитирует Артету Evening Standard.