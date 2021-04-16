Конате отрицает контакт с "Ливерпулем"
Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате заявил, что не контактировал с "Ливерпулем".
В конце марта издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" близок к покупке Конате за отступные в 34 миллиона фунтов.
Выждав паузу, 21-летний француз опроверг эту информацию и дал понять, что в данный момент думает совсем о другом.
"Слухи есть всегда в футболе, и многие сразу же готовы в них поверить. Но ни мне, ни моим агентам не поступало звонка из "Ливерпуля".
"Кроме того, я хочу многого достичь с "РБ Лейпциг". Прямо сейчас мои цели — как можно лучше выступить в Бундеслиге, выйти в финал Кубка и выиграть молодежный Чемпионат Европы со сборной Франции", — сообщил Конате Bild.
16.04.2021 21:00
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Даже этот бездарный инвалид открещивается от контактов с портовой помойкой. Видимо, не хочет прозябать на 7-м месте АПЛ и выступать ради дегенератов, поддерживающих позорный скаузерский бордель.
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