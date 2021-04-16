Сульшер считает, что МЮ не так уж сильно уступает европейской элите

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда не та уж сильно уступает европейской элите.

Из тех четырех команд, которые достигли полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, ранее в нынешнем сезоне "Юнайтед" победил "Манчестер Сити" и ПСЖ, а с "Челси" дважды сыграл вничью.



И хотя сами "красные дьяволы" заняли предпоследнее место в группе Лиги Чемпионов и участвуют лишь в Лиге Европы, Сульшер призывает не недооценивать класс его команды.



"Реальность такова, что мы в Лиге Европы, а они в Лиге Чемпионов. Такова реальность".



"Но если вы сядете и посмотрите наши матчи против них, то увидите, насколько хороши мы были. Вы убедитесь, что мы не в миллионах миль от них".



"Все решает стабильность. Иногда тебе не хватает малейших деталей, каких-то небольших нюансов. Я был бы счастлив выйти из группы Лиги Чемпионов. В определенный момент я был уверен, что мы это сделаем, но мы не довели начатое до конца".



"Теперь нам важно прибавить и вдохновиться той хорошей игрой, которую мы демонстрировали против этих команд, а также извлечь урок из плохой игры и плохих результатов", — цитирует Сульшера ESPN.