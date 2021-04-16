Гвардиола шесть раз отказал Абрамовичу

Хосеп Гвардиола Владелец "Челси" Роман Абрамович настолько одержим Хосепом Гвардиолой, что шесть раз предлагал работу главного тренера каталонскому специалисту, все шесть раз получив отказ.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году и, инвестировав сотни миллионов фунтов, превратил "синих" в грозную силу не только в Премьер-Лиге, но и на европейской арене.

Возможно, Абрамович и удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги, однако Роман хотел не просто побеждать, а побеждать красиво.

Именно поэтому Абрамович раз за разом обращался к Гвардиоле, впервые установив контакт с лагерем каталонского специалиста в 2010 году, когда "Челси" переживал спад формы при Карло Анчелотти.

Спустя несколько месяцев после первой попытки "Челси", уже приняв решение о расставании с Анчелотти, обратился к Гвардиоле повторно, но вновь получил отказ от Хосепа, который на тот момент выигрывал трофей за трофеем с "Барселоной".

Третий контакт датируется началом 2012 года, когда короткий период Андре Виллаш-Боаша на "Стэмфорд Бридж" подошел к концу. В преддверии сезона 2012/13 "Челси" в четвертый раз предложил Гвардиоле работу.

Когда в ноябре 2012 "синие" уволили Роберто Ди Маттео, а над временщиком Рафаэлем Бенитесом стали сгущаться тучи, случился пятый контракт.

Шестой и последний на данный момент контакт случился летом 2016, спустя полгода после второго увольнения Жозе Моуриньо.

К тому времени, утверждает The Athletic, Гвардиола уже решил для себя, что политика Абрамовича менять тренеров как перчатки для него не подходит.

Сотрудничеству с российским олигархом Хосеп предпочел воссоединение в "Сити" с Ферраном Сориано и Чики Бегиристайном, своими директорами по "Барселоне".


Метки Абрамович, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2021 19:00

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  1. januzaj00 16.04.2021 19:12 # januzaj00
    И 6 раз им присунул

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  2. true-manc 16.04.2021 19:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Сделал правильный выбор и 6 раз отказал шестьнольси.

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