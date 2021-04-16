Гвардиола шесть раз отказал Абрамовичу

Владелец "Челси" Роман Абрамович настолько одержим Хосепом Гвардиолой, что шесть раз предлагал работу главного тренера каталонскому специалисту, все шесть раз получив отказ.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году и, инвестировав сотни миллионов фунтов, превратил "синих" в грозную силу не только в Премьер-Лиге, но и на европейской арене.



Возможно, Абрамович и удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги, однако Роман хотел не просто побеждать, а побеждать красиво.



Именно поэтому Абрамович раз за разом обращался к Гвардиоле, впервые установив контакт с лагерем каталонского специалиста в 2010 году, когда "Челси" переживал спад формы при Карло Анчелотти.



Спустя несколько месяцев после первой попытки "Челси", уже приняв решение о расставании с Анчелотти, обратился к Гвардиоле повторно, но вновь получил отказ от Хосепа, который на тот момент выигрывал трофей за трофеем с "Барселоной".



Третий контакт датируется началом 2012 года, когда короткий период Андре Виллаш-Боаша на "Стэмфорд Бридж" подошел к концу. В преддверии сезона 2012/13 "Челси" в четвертый раз предложил Гвардиоле работу.



Когда в ноябре 2012 "синие" уволили Роберто Ди Маттео, а над временщиком Рафаэлем Бенитесом стали сгущаться тучи, случился пятый контракт.



Шестой и последний на данный момент контакт случился летом 2016, спустя полгода после второго увольнения Жозе Моуриньо.



К тому времени, утверждает The Athletic, Гвардиола уже решил для себя, что политика Абрамовича менять тренеров как перчатки для него не подходит.



Сотрудничеству с российским олигархом Хосеп предпочел воссоединение в "Сити" с Ферраном Сориано и Чики Бегиристайном, своими директорами по "Барселоне".