Гвардиола шесть раз отказал Абрамовичу
Владелец "Челси" Роман Абрамович настолько одержим Хосепом Гвардиолой, что шесть раз предлагал работу главного тренера каталонскому специалисту, все шесть раз получив отказ.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году и, инвестировав сотни миллионов фунтов, превратил "синих" в грозную силу не только в Премьер-Лиге, но и на европейской арене.
Возможно, Абрамович и удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги, однако Роман хотел не просто побеждать, а побеждать красиво.
Именно поэтому Абрамович раз за разом обращался к Гвардиоле, впервые установив контакт с лагерем каталонского специалиста в 2010 году, когда "Челси" переживал спад формы при Карло Анчелотти.
Спустя несколько месяцев после первой попытки "Челси", уже приняв решение о расставании с Анчелотти, обратился к Гвардиоле повторно, но вновь получил отказ от Хосепа, который на тот момент выигрывал трофей за трофеем с "Барселоной".
Третий контакт датируется началом 2012 года, когда короткий период Андре Виллаш-Боаша на "Стэмфорд Бридж" подошел к концу. В преддверии сезона 2012/13 "Челси" в четвертый раз предложил Гвардиоле работу.
Когда в ноябре 2012 "синие" уволили Роберто Ди Маттео, а над временщиком Рафаэлем Бенитесом стали сгущаться тучи, случился пятый контракт.
Шестой и последний на данный момент контакт случился летом 2016, спустя полгода после второго увольнения Жозе Моуриньо.
К тому времени, утверждает The Athletic, Гвардиола уже решил для себя, что политика Абрамовича менять тренеров как перчатки для него не подходит.
Сотрудничеству с российским олигархом Хосеп предпочел воссоединение в "Сити" с Ферраном Сориано и Чики Бегиристайном, своими директорами по "Барселоне".
16.04.2021 19:00
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И 6 раз им присунул
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КОРОЛЬ!!!
Сделал правильный выбор и 6 раз отказал шестьнольси.
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