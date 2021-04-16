Тухель: "Манчестер Сити" — ориентир для "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что "Манчестер Сити" является "ориентиром" для его команды.
На текущей неделе "Челси" и "Сити" шагнули в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграют с "Реалом" и ПСЖ, соответственно.
А в субботу "синие" и "горожане" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.
Тухель считает, что в отдельно взятом матче его команда может дать бой "Сити", но на длинной дистанции "Челси" пока не в состоянии выдерживать задаваемый "горожанами" темп.
"Мы должны принять, что между нами и "Манчестер Сити" есть дистанция, если учитывать ситуацию в Премьер-Лиге и результаты предыдущих лет".
"Важно принять это, не принижая чересчур свои способности. С первого дня следующего сезона мы будем охотиться за ними, будем стараться сократить эту дистанцию".
"В Европе есть две команды, которые для меня являются ориентиром: "Бавария" и "Манчестер Сити". Но мы очень уверены в том, что можем соответствовать им на протяжении 90 минут отдельно взятого матча".
"Это хороший момент, чтобы сыграть против "Сити" и Пепа. Если нам удастся победить их, это станет огромным импульсом для нас. Если нет, мы должны будем отнестись к этому как к вызову стать лучше", — цитирует Тухеля Sky Sports.
16.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
Тухешь учитывай что Гвардиола 6 раз отказал, а ты сразу согласился))) так что между вами очень большая разница
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КОРОЛИ!!!
Даже лондонский середняк хочет повторить наш успех. Однако, это они напрасно. На грязные шекели Абрамовича историю не купишь!
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