Тухель: "Манчестер Сити" — ориентир для "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что "Манчестер Сити" является "ориентиром" для его команды.

На текущей неделе "Челси" и "Сити" шагнули в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграют с "Реалом" и ПСЖ, соответственно.

А в субботу "синие" и "горожане" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.

Тухель считает, что в отдельно взятом матче его команда может дать бой "Сити", но на длинной дистанции "Челси" пока не в состоянии выдерживать задаваемый "горожанами" темп.

"Мы должны принять, что между нами и "Манчестер Сити" есть дистанция, если учитывать ситуацию в Премьер-Лиге и результаты предыдущих лет".

"Важно принять это, не принижая чересчур свои способности. С первого дня следующего сезона мы будем охотиться за ними, будем стараться сократить эту дистанцию".

"В Европе есть две команды, которые для меня являются ориентиром: "Бавария" и "Манчестер Сити". Но мы очень уверены в том, что можем соответствовать им на протяжении 90 минут отдельно взятого матча".

"Это хороший момент, чтобы сыграть против "Сити" и Пепа. Если нам удастся победить их, это станет огромным импульсом для нас. Если нет, мы должны будем отнестись к этому как к вызову стать лучше", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. boke-ast 16.04.2021 19:10 # boke-ast
    Тухешь учитывай что Гвардиола 6 раз отказал, а ты сразу согласился))) так что между вами очень большая разница

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  2. true-manc 16.04.2021 18:03 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Даже лондонский середняк хочет повторить наш успех. Однако, это они напрасно. На грязные шекели Абрамовича историю не купишь!

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