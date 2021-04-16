Тухель: "Манчестер Сити" — ориентир для "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что "Манчестер Сити" является "ориентиром" для его команды.

На текущей неделе "Челси" и "Сити" шагнули в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграют с "Реалом" и ПСЖ, соответственно.



А в субботу "синие" и "горожане" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.



Тухель считает, что в отдельно взятом матче его команда может дать бой "Сити", но на длинной дистанции "Челси" пока не в состоянии выдерживать задаваемый "горожанами" темп.



"Мы должны принять, что между нами и "Манчестер Сити" есть дистанция, если учитывать ситуацию в Премьер-Лиге и результаты предыдущих лет".



"Важно принять это, не принижая чересчур свои способности. С первого дня следующего сезона мы будем охотиться за ними, будем стараться сократить эту дистанцию".



"В Европе есть две команды, которые для меня являются ориентиром: "Бавария" и "Манчестер Сити". Но мы очень уверены в том, что можем соответствовать им на протяжении 90 минут отдельно взятого матча".



"Это хороший момент, чтобы сыграть против "Сити" и Пепа. Если нам удастся победить их, это станет огромным импульсом для нас. Если нет, мы должны будем отнестись к этому как к вызову стать лучше", — цитирует Тухеля Sky Sports.