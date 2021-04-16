Джеррард: "Испытал гордость от игры "Арсенала"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился своей радостью от победы "Арсенала" над "Славией" в Лиге Европы.

Прежде чем столкнулся с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы, "Славия" неожиданно выбила из турнира "Лестер" и "Рейнджерс", причем полузащитник шотландской команды Глен Камара, воспитанник академии "канониров", подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока пражан Ондржея Куделы.



Учитывая инцидент с темнокожим финном Камара, чей обидчик схлопотал 10-матчевую дисквалификацию, яркая победа "Арсенала" со счетом 0:4 очень порадовала Стивена.



"Мне понравилось все в этом матче. Мне понравилась игра "Арсенала", их настрой и то, как они вели себя до матча, во время матча, после матча. Уверен, Глен чувствует то же самое".



"Я испытал настоящую гордость от игры "Арсенала" вчера вечером, а также от того, как они подготовились к матчу, как говорил их тренер, как игроки вели себя. Я сидел и наслаждался их игрой. Думаю, они сыграли сенсационным образом", — цитирует Джеррарда Sky Sports.