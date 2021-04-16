Фоден расстался с компанией, которая вела его социальные сети
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден прекратил сотрудничество с компанией, которая вела его аккаунт в социальных сетях.
20-летний Фоден сыграл ключевую роль в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", обеспечив "Сити" выход на ПСЖ.
"Килиан Мбаппе, ты готов?" — опубликовал Фоден в твиттере после своего победного гола в Дортмунде.
Как утверждает Sky Sports, это твит отправил не сам Фил, а компания Ten Toes Media, которая заведовала аккаунтами игрока сборной Англии в социальных сетях.
Предполагается, что этот конкретный твит, ныне удаленный, не только не был согласован с Фоденом, но и весьма расстроил Фила. Таким образом, Ten Toes Media лишилась ценного клиента.
16.04.2021 16:00
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КОРОЛЬ!!!
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Филя, гордимся тобой! Ты наш герой!
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