Моуриньо: "Тоттенхэм" не проиграет 5:4 снова"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не ожидает, что в пятницу вечером его команда устроит голевую феерию на пару с "Эвертоном" в рамках Премьер-Лиги.

Когда "Тоттенхэм" гостил на "Гудисон Парк" в феврале, за 120 минут игрового времени две команды наколотили девять голов. "Эвертон" тогда победил 5:4 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На сей раз, уверен Моуриньо, будет по-другому.



"Про тот матч я могу сказать лишь то, что ты, забивая четыре гола, должен побеждать. А Карло, наверное, скажет, что команда, забивающая пять голов, не может побеждать с таким трудом".



"Если ты забиваешь пять, ты должен побеждать 5:0 или 5:1. Если ты забиваешь четыре на выезде, ты должен побеждать комфортно. Конечно, я бы хотел снова забить четыре гола, как в том кубковом матче, но мы должны пропустить меньше, гораздо меньше!"



"У Карло похожие ощущения. Конечно, мы опытные тренеры и знаем, в чем нуждаются наши команды. Нашим командам нужен баланс".



"Если вы спросите, верю ли я в еще один результат вроде 5:4, 4:5, 4:6, 6:4... Нет, не верю. Думаю, будет очень сложно это повторить. Однако наши команды очень похожи по своему потенциалу, своим возможностям, и я ожидаю очень упорного матча", — цитирует Моуриньо Sky Sports.