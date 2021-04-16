"Арсенал" готов возобновить интерес к Локателли

"Арсенал" готов возобновить свой давний интерес к полузащитнику "Сассуоло" и сборной Италии Мануэлю Локателли.

Как сообщает Football.London, атакующий полузащитник — одна из позиций, которые главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается укрепить грядущим летом.



В идеале Арета хотел бы сохранить Мартина Эдегора, которого "канониры" арендовали на вторую половину этого сезона у "Реала" и который произвел очень хорошее впечатление, играя на позиции плеймейкера.



Однако выкупить Эдегора или продлить его аренду будет чрезвычайно сложно, что заставляет "Арсенал" искать альтернативные варианты, и одним из таковых может стать 23-летний Локателли.



Впервые Локателли оказался на радаре у "Арсенала" еще в 2016 году, будучи юниором "Милана". С тех пор Мануэль добился большого прогресса, а в недавнем интервью CorSport рассказал, что готов сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в топ-клуб, причем не обязательно из Серии А.



Локателли видится гораздо более доступным вариантом, нежели Эдегор, Джек Грилиш и Уссем Ауар, что может быть немаловажно для "Арсенала" в случае непопадания в еврокубки.