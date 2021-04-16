Ширер: "Кейн уйдет этим летом или не уйдет вовсе"

Лучший бомбардир Премьер-Лиги всех времен Алан Ширер заявил, что грядущее лето будет решающим моментом для карьеры нападающего "Тоттенхэма". Харри Кейна.

Если на следующей неделе "Тоттенхэм" не обыграет "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, то свое 28-летие в июле Кейн справит с репутацией одного из лучших нападающих в мире, у которого нет ни одного трофея на клубном уровне.



Ширер, единственным трофеем которого в карьере стал выигранный с "Блэкберном" титул Премьер-Лиги, заранее предупреждает Кейна, что через год никто уже не потратит целое состояние на него.



"Я слишком уважаю Харри как игрока и человека, чтобы давать ему совет насчет решения, которое, как я знаю по себе, редко бывает очевидным и в конце концов может быть не его вовсе".



"Тем не менее, я бы сказал следующее: если он собрался уходить, то похоже на то, что это случится этим летом или не случится вовсе. Через три месяца Харри будет 28, и поэтому я думаю, что он приближается к ключевому моменту".



"Он на своем пике, он сформировавшийся игрок, он абсолютная гарантия голов, где бы ни играл, он противоположность риску, но покупающий его клуб должен захотеть получить три-четыре его лучших года в обмен на непомерную трансферную сумму".



"Настало время определиться. Через 12 месяцев его трансфер будет сложнее оправдать".



"Великие игроки не знают насыщения. Они всегда хотят больше и стремятся к этому. А Харри — великий игрок, и поэтому мне кажется, что он и "Тоттенхэм" приближаются к решающему моменту. Останется он или уйдет? Дадут ли они ему то, чего он хочет?" — пишет Ширер в своей колонке в The Athletic.