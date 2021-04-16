Сульшер надеется, что с пятого раза ему повезет в полуфинале

Оле Гуннар Сульшер надеется, что его пятый полуфинал в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" окажется успешным.

Переиграв "Гранаду" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы. Теперь только две встречи с "Ромой" отделяют "красных дьяволов" от финала в Гданьске.



Сульшер хорошо помнит, как в 2007 году "Юнайтед" с ним в составе одолел "Рому" по сумме двух матчей 8:3 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и надеется повторить то достижение сэра Алекса Фергюсона.



"Мы проиграли тот выездной матч, но странная вещь в том, что наш тренер был так рад после поражения — я никогда не видел его таким счастливым после проигранного матча".



"Он был так уверен, что мы выиграем домашний матч. Это был нереальный опыт".



"Мы должны выжать максимум из этого. Это шанс выйти в финал. Сегодня мы хорошо сделали свою работу: дисциплинированно, профессионально и не слишком напрягаясь".



"Будем надеяться, что с пятого раза нам повезет. Такова природа футбола, что в полуфиналах ты всегда играешь против хороших команд".



"Мы прошли ряд хороших команд и теперь предвкушаем возможность достичь финала. Я увидел в каждом игроке стремление и настрой продвинуться дальше".



"Разочарование от предыдущих поражений придаст нам мотивации, чтобы достичь финала и, надеюсь, на высокой ноте завершить сезон", — цитирует Сульшера Sky Sports.