Сульшер надеется, что с пятого раза ему повезет в полуфинале

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер надеется, что его пятый полуфинал в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" окажется успешным.

Переиграв "Гранаду" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы. Теперь только две встречи с "Ромой" отделяют "красных дьяволов" от финала в Гданьске.

Сульшер хорошо помнит, как в 2007 году "Юнайтед" с ним в составе одолел "Рому" по сумме двух матчей 8:3 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и надеется повторить то достижение сэра Алекса Фергюсона.

"Мы проиграли тот выездной матч, но странная вещь в том, что наш тренер был так рад после поражения — я никогда не видел его таким счастливым после проигранного матча".

"Он был так уверен, что мы выиграем домашний матч. Это был нереальный опыт".

"Мы должны выжать максимум из этого. Это шанс выйти в финал. Сегодня мы хорошо сделали свою работу: дисциплинированно, профессионально и не слишком напрягаясь".

"Будем надеяться, что с пятого раза нам повезет. Такова природа футбола, что в полуфиналах ты всегда играешь против хороших команд".

"Мы прошли ряд хороших команд и теперь предвкушаем возможность достичь финала. Я увидел в каждом игроке стремление и настрой продвинуться дальше".

"Разочарование от предыдущих поражений придаст нам мотивации, чтобы достичь финала и, надеюсь, на высокой ноте завершить сезон", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2021 11:00

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  1. mancunia-planet 16.04.2021 12:14 # mancunia-planet
    МЮ фаворит, просто нет сильнее клуба. Поэтому Олег обязан выиграть трофей.

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  2. gameboy 16.04.2021 11:41 # gameboy
    Рома по хайлайтам никакая, а подводники опасные пиздец.

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  3. empry 16.04.2021 11:29 # empry
    7:1 на Траффорде был одним из лучших матчей в эпоху сэра Алекса. Помню все голы как вчера. Потрясающая комбинация с голом Смита это шедевр контр-атакующей игры.

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  4. abracadabra55 16.04.2021 11:11 # abracadabra55
    Макаронников должны отыметь.

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