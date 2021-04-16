Погба: "Моуриньо пошел против игроков"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба раскритиковал бывшего главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за манеру обращения с игроками.
Пока что самое впечатляющее преображение Погба в карьере случилось после того, как в декабре 2018 Оле Гуннар Сульшер сменил Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед".
Тогда Погба избавился от наставника, который отстранял игроков без объяснения причин, и в этом плане Сульшер совершенно другой.
"Что сейчас для меня по-другому, так это то, что Оле никогда бы не пошел против игроков".
"Возможно, Оле перестал бы ставить их в состав, но это не так, что они словно перестали бы для него существовать. В этом разница между Моуриньо и Оле".
"Когда-то у меня были отличные отношения с Моуриньо, и каждый видел это, а на следующий день ты не знал, что произойдет. В этом странность, связанная с Моуриньо, и я не могу объяснить это, потому что не знаю".
"Возможно, методы Оле чуть ближе к людям. У каждого тренера своя манера тренировать и взаимодействовать с игроками, и ты, будучи игроком, должен адаптироваться. Иногда это не подходит тебе, а иногда подходит".
"Оле очень помог Люку (Шоу). Ему было сложно при Моуриньо, но благодаря доверию тренера он показал мастерство, которым всегда обладал", — сообщил Погба Sky Sports.
16.04.2021 10:00
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Как не вспомнить вот этот инцидент на тренировке. https://www.youtube.com/watch?v=kBp21CTHTHo
После него Моуриньо умер для меня как специалист. Тебе почти 60 лет, а ты ведешь себя как обиженная девочка и вымещаешь собственные комплексы на игроках, деморализуя их и настраивая против себя. Идиот.
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