Погба: "Моуриньо пошел против игроков"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба раскритиковал бывшего главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за манеру обращения с игроками.

Пока что самое впечатляющее преображение Погба в карьере случилось после того, как в декабре 2018 Оле Гуннар Сульшер сменил Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед".



Тогда Погба избавился от наставника, который отстранял игроков без объяснения причин, и в этом плане Сульшер совершенно другой.



"Что сейчас для меня по-другому, так это то, что Оле никогда бы не пошел против игроков".



"Возможно, Оле перестал бы ставить их в состав, но это не так, что они словно перестали бы для него существовать. В этом разница между Моуриньо и Оле".



"Когда-то у меня были отличные отношения с Моуриньо, и каждый видел это, а на следующий день ты не знал, что произойдет. В этом странность, связанная с Моуриньо, и я не могу объяснить это, потому что не знаю".



"Возможно, методы Оле чуть ближе к людям. У каждого тренера своя манера тренировать и взаимодействовать с игроками, и ты, будучи игроком, должен адаптироваться. Иногда это не подходит тебе, а иногда подходит".



"Оле очень помог Люку (Шоу). Ему было сложно при Моуриньо, но благодаря доверию тренера он показал мастерство, которым всегда обладал", — сообщил Погба Sky Sports.