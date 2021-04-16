Артета предвкушает встречу с "самым успешным" тренером в истории Лиги Европы

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своего коллегу Унаи Эмери из "Вильярреала" "самым успешным" тренером в истории Лиги Европы.

Сделав счет 0:3 уже к середине первого тайма, в итоге "Арсенал" крупно выиграл ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Славии" (0:4) и вышел в следующий раунд, где теперь сразится с коллективом предшественника Артеты.



Прежде в своей карьере Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей", а также выводил "канониров" в финал соревнования два года назад, поэтому Артета заранее готовится к сложному испытанию.



"Это будет по-настоящему тяжело. "Вильярреал" — тяжелый соперник, а Унаи — наверное, самый успешный тренер в этом соревновании, и это совершенно заслуженно".



"Мы очень убедительно начали матч, агрессивно используя высокий прессинг. От нас постоянно исходила угроза. Мне очень понравилась реакция команды на отмененный гол. Мы забили отличные мячи. Важно и то, что мы во втором матче подряд не пропустили".



"Нам помогло то, что мы сыграли таким же образом, как и против "Шеффилд Юнайтед". Игроки были уверены в себе, а когда каждый так хорош, то и коллективная игра становится лучше. Парни были в игре с самого начала".



"Было очень важно одержать победу в столь определяющий момент. Мы победили убедительно, поэтому хвалю игроков", — сообщил Артета BT Sport.