Артета предвкушает встречу с "самым успешным" тренером в истории Лиги Европы

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своего коллегу Унаи Эмери из "Вильярреала" "самым успешным" тренером в истории Лиги Европы.

Сделав счет 0:3 уже к середине первого тайма, в итоге "Арсенал" крупно выиграл ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Славии" (0:4) и вышел в следующий раунд, где теперь сразится с коллективом предшественника Артеты.

Прежде в своей карьере Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей", а также выводил "канониров" в финал соревнования два года назад, поэтому Артета заранее готовится к сложному испытанию.

"Это будет по-настоящему тяжело. "Вильярреал" — тяжелый соперник, а Унаи — наверное, самый успешный тренер в этом соревновании, и это совершенно заслуженно".

"Мы очень убедительно начали матч, агрессивно используя высокий прессинг. От нас постоянно исходила угроза. Мне очень понравилась реакция команды на отмененный гол. Мы забили отличные мячи. Важно и то, что мы во втором матче подряд не пропустили".

"Нам помогло то, что мы сыграли таким же образом, как и против "Шеффилд Юнайтед". Игроки были уверены в себе, а когда каждый так хорош, то и коллективная игра становится лучше. Парни были в игре с самого начала".

"Было очень важно одержать победу в столь определяющий момент. Мы победили убедительно, поэтому хвалю игроков", — сообщил Артета BT Sport.


Метки Арсенал, Артета, Вильярреал, Лига Европы, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 880

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 16.04.2021 09:54 # acceptodessa
    куда же без говорящей собаги чолсе88))))

    (ответить)

  2. chelsea88 16.04.2021 09:05 # chelsea88
    Надеюсь Эмери разъе6ёт этих никчёмных гейгуннерастов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: