"Эвертон" попросит у ПСЖ 45 млн. фунтов за Мойзе Кина

"Эвертон" предложит ПСЖ возможность выкупить нападающего Мойзе Кина за 45 миллионов фунтов после окончания аренды.

В августе 2019 "Эвертон" заплатил "Ювентусу" 36.6 млн. фунтов за Кина, но тот крайне неудачно отыграл свой дебютный английский сезон, после чего был отправлен в аренду в ПСЖ.



В Париже 21-летний итальянец выглядит совершенно другим игроком, на текущей неделе забив свой 16-й гол за команду Маурисио Почеттино.



Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа, однако на "Гудисон Парк" готовы к диалогу, если ПСЖ хочет оформить постоянный трансфер Мойзе.



"Я не должен уговаривать его остаться. Он в аренде, и ему положено вернуться. Если ПСЖ хочет его, они должны начать переговоры. Мы открыты к этому, но если ничего не случится, он будет игроком "Эвертона" в следующем сезоне и игроком важным", — цитирует главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти The Telegraph.