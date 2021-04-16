"Юнайтед" готов остановить свой выбор на Миленковиче
"Манчестер Юнайтед" готов остановить свой выбор на Николе Миленковиче из "Фиорентины" как на основном варианте по укреплению центра обороны.
Покупка достойного партнера в пару к Харри Магуайру является одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно.
Кроме того, к приглашению центрального защитника Сульшера подталкивает намерение Эрика Байи покинуть "Олд Траффорд".
По информации The Sun, "красные дьяволы" склоняются к варианту с приглашением Миленковича, прогресс которого они отслеживают уже несколько сезонов.
Соотечественник бывшего капитана "Юнайтед" Неманьи Видича не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что подталкивает "Фиорентину" к продаже 23-летнего серба в ближайшее окно.
Однако ожидается, что "Фиорентина" попросит минимум 38 миллионов фунтов за Николу, который также вызывает интерес у ряда других больших клубов, включая "Челси".
16.04.2021 07:00
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